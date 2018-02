Les syndicats des autoroutes du groupe Vinci appellent à la grève à compter de ce vendredi matin et jusqu'à dimanche matin. Les agents de l'A20 et l'A89 sont concernés. Les revendications portent sur les négociations salariales annuelles.

Brive-la-Gaillarde, France

Un chassé-croisé de vacances d'hiver est attendu sur les routes de France, ce week-end, et c'est le moment choisi par les syndicats des autoroutes du groupe Vinci pour lancer la grève car les négociations salariales annuelles sont... au point mort. Le mouvement est prévu de ce vendredi matin à 4h à ce dimanche matin 6h sur les réseaux Escota, Cofiroute et ASF. Cela concerne notamment l'A20 au sud de Brive et l'A89 qui va de Bordeaux à Lyon via la Corrèze. L'intersyndicale dénonce "une politique sociale et salariale absolument pas à la hauteur de la bonne santé financière de ces entreprises."

"Les salariés fabriquent cette réussite"

"Les vraies réussites sont celles que l'on partage", tel est le slogan du groupe Vinci que les représentants des salariés de la branche autoroutes ne manque pas de reprendre à leur compte quand il s'agit de discuter le bout de gras. Les syndicats réclament 1,2% brut d'augmentation générale et 50€ mensuels brut pour tous. La direction propose 1,5% et précise que c'est bien supérieur à l'inflation en 2017 (1%). Les syndicats rétorquent que ce n'est pas en adéquation avec l'excellente santé de Vinci Autoroutes.

Plus d'un milliard de résultat net pour ASF et Escota

"Tous les voyants sont au vert, que ce soit en terme de trafic ou de chiffre d'affaires" commente Franck Rebuzzi, qui représente à Brive le syndicat majoritaire Force Ouvrière, en Centre-Auvergne. Plus d'un milliard de résultat net pour ASF et Escota, + 3,6% pour le chiffre d'affaires péages d'ASF établi à 3 milliards. "Paradoxalement, on ne peut pas partager le gâteau. Donc, on le demande car les salariés fabriquent cette réussite." D'où la grève décidée par l'intersyndicale des trois sociétés ASF, Escota et Cofiroute. C'est une première selon les organisations du personnel. "Ca ne manquera pas d'étonner sûrement les automobilistes qui payent cher l'autoroute" continue Franck Rebuzzi. Mais que les gens ne rêvent pas. "Nous n'ouvrirons pas les barrières de péage", prévient Rodolphe Gaziello, secrétaire général SUD ASF à Brive, "car les directions s'empresseraient de licencier les salariés qui feraient ça." Les salariés iront auprès des automobilistes pour expliquer la situation. La direction, elle, dit déplorer le maintien de la grève et assure que les clients des autoroutes n'en subiront aucun impact. Cela contraint tout de même à annuler une animation prévue sur l'aire du Chavanon sur l'A89, à laquelle les chasse-neiges devaient participer pour parler viabilité hivernale. La direction souligne, enfin, qu'il y aura bien un accord d'entreprise mais que la discussion ne se fait pas dans le cadre d'un mouvement social.