Autoroutes : "Pensez à nous", supplie un patrouilleur, après un nouvel accident dans la Somme

Onze véhicules percutés depuis le 1er janvier 2023, un de plus qu'à la même période l'an dernier. Un véritable ras-le-bol pour la Sanef, qui lance un message de prévention : "respectez le corridor de sécurité", une obligation pourtant depuis 2018.

"Pensez à nous, on a des familles comme vous, on a envie de rentrer chez nous après le travail", supplie Mahiedine, patrouilleur du centre d'exploitation d'Amiens depuis plus de 20 ans. Si lui n'a jamais été percuté, il raconte le choc de ses collègues, percutés mardi 2 mai, sur l'A29, à hauteur de Boves : un camion, qui empiétait sur la bande d'arrêt d'urgence n'a pas vu le véhicule d'intervention. Le drame a été évité de peu.

"Pensez à nous, on a envie de rentrer chez nous après le travail", supplie Mahiedine, patrouilleur de la Sanef © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Ces accidents, il y pense tous les jours, quand il descend sur la chaussée pour aider un automobiliste en panne, ramasser un obstacle ou baliser une zone de danger. "Ce n'est pas que moi, tous mes collègues redoutent, il faut avoir des yeux partout."

169 accidents en 2022, quatre agents tués en France

"En 2022, on a recensé 169 accidents impliquant du personnel autoroutier en France", rappelle Anne-Sophie Viennot, responsable de la sécurité routière pour le groupe Sanef. "Nos agents autoroutiers sont des professionnels de la sécurité qui travaillent 24/24 et 7/7 toute l'année pour la sécurité des clients. La seule façon pour eux de rester en sécurité, c'est la vigilance des conducteurs. La plupart des accidents impliquant du personnel autoroutier ont lieu lorsque le fourgon est arrêté pour un intervention sur la bande d'urgence." En cause, bien souvent, un manque de vigilance, lié au téléphone ou à la somnolence par exemple

"On attend de vous que vous fassiez attention à eux et à leur sécurité en respectant le fameux corridor de sécurité. Avant d'être une loi et une obligation, c'est juste de la logique. Vous voyez un véhicule arrêté sur bande d'urgence, vous vous décalez. On ne sait jamais, une portière peut s'ouvrir, quelqu'un peut sortir", poursuit Anne-Sophie Viennot. L'an dernier, quatre agents ont ainsi perdus la vie sur les routes de France.