Autotests en pharmacie : "Ces tests arriveront au fur et à mesure dans les officines" selon l'USPO de la Loire

Les autotests de dépistage du Covid-19 sont censés arriver dans les pharmacies à partir de ce lundi. En clair, on pourra se dépister chez soi, à la maison et autant de fois qu'on le souhaite, sans faire la queue lors des dépistages organisés ou se rendre à la pharmacie ou au laboratoire. "Ces tests vont arriver au fur et à mesure dans les pharmacies, nous attendons les livraisons de nos fournisseurs", explique Olivier Rozaire, lui-même pharmacien à Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire et président de l'union des syndicats de pharmaciens d’officine du département.

Des tests beaucoup plus simples à utiliser

"Tous ces timing qui sont donnés au niveau national sont rarement respectés sur le terrain", poursuit-il, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé la disponibilité de ces tests le 12 avril. "Mais c'est le cas de beaucoup de sujets depuis le début de la crise Covid, le gel, les masques, la vaccination ... On a essayé de se procurer les autotests, mais les délais étaient beaucoup trop courts pour les avoir. Il faut savoir qu'il y a toute une chaîne logistique à organiser. On devrait donc les avoir plutôt dans les jours à venir."

Ces tests seront en tout cas plus faciles à utiliser. "Il suffit d'un simple prélèvement nasal", détaille Olivier Rozaire. "On va récupérer un peu de mucus au niveau du nez avec un écouvillon beaucoup plus court que les tests qu'on utilise déjà. Ensuite, il faut le mettre dans une petite solution et mettre cette solution là sur une petite bandelette."

Pas plus de 6 euros l'unité

Le pharmacien insiste, ces autotests ne dispenseront pas les usagers positifs de confirmer le diagnostic avec un test antigénique ou PCR. "C'est très important de continuer à le faire, d'abord pour valider que le test a été fait correctement, mais aussi pour suivre l'évolution de l'épidémie", confie le pharmacien. "Si on enlève les tests antigéniques et les tests PCR, l'épidémie deviendrait invisible. On ne saurait plus qui est positif, qui est négatif. On n'aurait plus du tout de visibilité statistique de cette épidémie."

D'après le décret publié ce weekend, le prix de vente de ces autotests sera encadré : pas plus de 6 euros jusqu'au 15 mai, autour des 5 euros ensuite.