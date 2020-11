Une fusillade a éclaté ce lundi soir à Vienne, en Autriche, aux abords d'une synagogue selon les médias locaux. Le ministre parle d'une "probable attaque terroriste". La police fait état d'au moins deux morts, dont un des suspects, et de plusieurs blessés.

Fusillade à Vienne : six différents lieux visés, deux morts dont un suspect

Des coups de feu ont été tirés ce lundi soir dans le centre de Vienne en Autriche. La police fait état de deux morts, dont un des assaillants présumés, et de plusieurs blessés. Elle évoque "plusieurs suspects armés" et six scènes de crime. Un policier aurait été grièvement touché, selon une agence de presse. Les médias locaux soulignent également que l'attaque a eu lieu à proximité d'une importante synagogue de la capitale autrichienne.

Un des agresseurs est "en fuite", a précisé pour sa part le ministère de l'Intérieur, Karl Nehammer. "A ce stade, je peux vous confirmer que nous considérons qu'il s'agit d'une probable attaque terroriste", a-t-il expliqué. Le ministre a également appelé les habitants à la prudence et à rester chez eux.

"Au moins 50 coups de feu"

Interrogé sur une chaîne de télévision, un témoin raconte avoir vu "courir une personne avec une arme automatique, qui tirait sauvagement". La police est alors arrivée sur les lieux et a riposté. Un autre témoin décrit lui "au moins 50 coups de feu".

"A ce stade, il n'est pas possible de dire si la synagogue était visée", a réagi sur Twitter Oskar Deutsch, le président de la Communauté israélite de Vienne (IKG).

Les fusillades sont survenues en début de soirée, à quelques heures de l'entrée en vigueur d'un reconfinement de l'Autriche pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Autriche : attaque terroriste à Vienne © Visactu

"Nous ne céderons rien"

Emmanuel Macron a réagi ce samedi soir sur Twitter : "Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien".

Le chef de l'Etat français s’est entretenu lundi soir avec le Chancelier Sebastian Kurz, à qui il a exprimé "sa totale solidarité, son soutien et l’aide de la France", après les "évènements en cours à Vienne", a indiqué l'Elysée à franceinfo.

L'Union européenne "condamne avec force" l'"horrible attaque" survenue à Vienne, a déclaré dans un tweet le président du Conseil européen Charles Michel, évoquant "un acte lâche". "Mes pensées vont aux victimes et aux habitants de Vienne après l'horrible attaque de ce soir. Nous sommes aux côtés de l'Autriche", écrit le dirigeant européen.