Autun, Chenove et Zénith de Dijon : le programme des ministres en Bourgogne ce jeudi 27 mai

Les ministères de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et des Armées précisent le programme de la visite de Jean-Michel Blanquer et de Florence Parly en Bourgogne ce jeudi 27 mai. Une visite en trois étapes qui passera par Autun et Chenôve avant de s'achever au Zénith de Dijon.

Première étape : le lycée militaire d'Autun

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et Florence Parly, ministre des Armées, se rendront ce jeudi 27 mai au lycée militaire d’Autun (Saône et Loire) où ils rencontreront les élèves et le personnel de l’établissement. Un accueil républicain et les Honneurs militaires seront organisés dans la cour de ce célèbre établissement à partir de 10h du matin.

Le lycée militaire d'Autun en Saône-et-Loire © Maxppp - JC Tardivon

Deuxième étape : le Collège du Chapitre à Chenôve

Les ministres se rendront ensuite au collège Le Chapitre (Côte d’Or) qui anime une classe de défense et de sécurité globale (CDSG) dans le cadre du Plan Armées-Jeunesse.

Le goûter offert aux réservistes au collège le Chapitre de Chenove © Radio France - Christophe Tourné

Cette venue au collège de Chenôve sera marquée par un comité d'accueil des enseignants de l'Académie de Dijon. Ils demandent à être reçus par le ministre de l'Education Nationale.

Troisième étape : le centre de vaccination au Zénith de Dijon

Jean-Michel Blanquer et Florence Parly se rendront enfin au Zénith de Dijon où le ministère des Armées déploie un centre de vaccination civilo-militaire : toute la logistique et l’organisation générale y sont assurées par des militaires de l’armée de Terre.