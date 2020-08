Auvergne : 700 foyers privés d'électricité suite aux orages de la nuit de vendredi

De forts orages, liés aux fortes températures de la journée de vendredi, ont éclaté vendredi soir sur l'Auvergne. Ils ont provoqué de nombreux dégâts, à en croire Pierre Bonassi, référent Enedis en Auvergne, joint par le journal La Montagne : "Des arbres sont tombés sur les lignes électriques et des fils sont à terre" explique-t-il. 700 clients n'ont donc plus d'électricité depuis hier sur le territoire. Les équipes d'Enedis sont sur le pont pour réparer les lignes touchées.

Le Puy-de-Dôme et l'Allier sont les départements auvergnats les plus concernés, des communes urbaines (Pont-du-Château) aux rurales (Aurières). En nombre de foyers impactés, les orages ont été plus forts dans l'Allier (200, dont 60 à Montluçon et 45 dans la région de Bessay-sur-Allier). 60 clients sont impactés dans le Puy-de-Dôme et une vingtaine dans le Cantal.

Des dégâts à Moulins

Les orages ont aussi fait du dégât à Moulins. Hier, avenue Meunier, les pompiers de l'Allier sont intervenus pour l'incendie d'une toiture. La foudre est tombé sur le bâtiment. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels : aucune victime n'est à déplorer.