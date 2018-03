Policiers et gendarmes sont mobilisés à l'occasion d'un des week-ends les plus chargés de l'année sur les routes de France. Les contrôles ont commencé dés vendredi soir et se prolongeront jusqu'à lundi.

Auvergne, France

Les forces de l'ordre ont pour ordre de ne rien laisser passer. Et les opérations de contrôles vont se multiplier aussi bien sur les axes principaux que sur le réseau secondaire. Ils porteront sur tous les points de vigilance de la sécurité routière : alcool, stupéfiants , vitesse et "distracteurs" de conduite (smartphones, PGS, et autres objets multimédias). Dans le Puy-de-Dôme, 86 contrôles sont programmés jusqu'à lundi, dont 66 en zone gendarmerie.

Pour votre sécurité, les contrôles routiers sont renforcés sur l'ensemble du département pour le week-end de Pâques. Soyez en règle ! pic.twitter.com/N80360qdtE — Préfet du Puy-de-Dôme (@Prefet63) March 30, 2018

4 morts contre 10 l'an dernier

Le directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme s'est rendu sur un contrôle routier ce vendredi soir route de Cébazat à Gerzat. L'occasion pour Nicolas Dufaud de dresser le bilan du 1er trimestre 2018 en matière de sécurité routière. Un bilan "encourageant", mais pas question de se réjouir : "nous avons six morts de moins que l'an dernier à la même époque, mais pas de triomphalisme. Dans le même temps, on constate une baisse assez modérée du nombre d'accidents. Raison de plus pour accentuer notre vigilance".

[ sécurité routière ] Durant ce long week-end, vous allez peut-être sortir en boite de nuit. Vous ne pouvez pas ignorer les effets de l'alcool sur votre conduite ! Avant de sortir, désignez le Sam qui vous ramènera en toute sécurité pic.twitter.com/uhXbVfIwAX — Préfet de la Haute-Loire (@Prefet43) March 30, 2018

Comme dans le Puy-de-Dôme, les contrôles seront renforcés sur l'ensemble de l'Auvergne. Notamment dans le département de la Haute-Loire qui déplore un grand nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année. Près de la moitié des accidents mortels se sont produits sur les routes altiligériennes en 2018. La journée de du lundi férié devrait un peu plus chargée que lors des autres week-ends de Pâques. En raison du préavis de grève à la SNCF, les autorités s'attendent à un trafic encore plus dense.

Les gendarmes de l'Allier ont décidé de vous prévenir avec humour pour ce week-end de Pâques.

Les prévisions de Bison Futé pour ce week-end de Pâques