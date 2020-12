Auvergne : de l'eau dans le gaz sur les sites d'embouteillage de Saint-Yorre et de Châteldon

Propriétés du groupe Sources Alma, les deux unités de production bourbonnaise et puydômoise ont été le théâtre de perquisitions en fin de semaine dernière. Les investigations seraient de nature "environnementales". La communication sur cette affaire sensible est entourée d'une extrême prudence.

Les usines d'embouteillage de Saint-Yorre et de Châteldon, propriétés du groupe Sources Alma ont été le théâtre de perquisitions en fin de semaine dernière. Une procédure qui ferait suite à des révélations remontant à plusieurs mois d'un ancien employé (licencié), selon le quotidien régional La Montagne.

Les investigations menées par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique seraient de nature "environnementales", mais l'heure n'est pas à la transparence. L'affaire est aussi sensible que les enjeux sont grands. Tout juste sait on que des analyses sont en cours et que les résultats ne seront pas dévoilés avant plusieurs semaines.

Il n’y a pas de risque sanitaire pour les consommateurs - Sources Alma

Sollicitée par France Bleu Pays d'Auvergne, le groupe Sources Alma, par la biais de son agence de communication, nous a fait parvenir un communiqué : "Les sites de la société SCBV, St-Yorre et Chateldon, ont fait l’objet d’un contrôle diligenté par les services de l’État la semaine dernière. La direction générale et les équipes sont pleinement mobilisées pour apporter toutes les informations utiles à l’enquête en cours. Il n’y a pas de risque sanitaire pour les consommateurs. Nous vous tiendrons informés selon l’avancement de l’enquête."

Selon nos informations, d'autres sites en France seraient concernés par cette enquête.

Les deux sites à l'arrêt

Joint à la mi-journée, le procureur de la République de Cusset ne souhaite faire aucun commentaire détaillé sur ce dossier en cours d'instruction. Eric Neveu fait preuve d'une extrême prudence de circonstance et réclame de la patience avant une éventuelle communication.

En attendant, les deux usines ont interrompu leur production. Le site de Saint-Yorre n'a pas redémarré pour les besoins de l'enquête et celui de Châteldon est "en carafe" en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des établissements de restauration, uniques clients du site. Contacté dans la journée, le maire de Châteldon, Tony Bernard, n'a pas souhaité communiquer sur cette affaire en cours d'instruction et interférer avec la justice.