Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France

On vient d'atteindre un niveau de violence jusque-là inconnu dans le District de l'Allier de football. L'usage d'une arme dans un vestiaire. Une scène surréaliste qui intervient trois semaines après l'agression de deux arbitres lors du match opposant Montluçon Bien Assis à Neuvy dans la poule C du championnat de Départemental 2. Cette fois, les faits se sont déroulés ce dimanche lors de la rencontre de Régional 3 entre l'équipe réserve du Montluçon Foot et Aulnat (Puy-de-Dôme), selon une information de nos confrères du journal La Montagne.

Montluçon Foot porte plainte

La situation a dégénéré en première période à la suite d'une échauffourée entre joueurs sur le terrain des Ilets. Un spectateur a pénétré sur la pelouse et a giflé un joueur avant d'être sorti manu militari du stade. Mais l'individu, accompagné d'une dizaine de personnes, a réussi à pénétrer dans les couloirs du vestiaire à la mi-temps. Cette fois, il était muni d'un taser, une arme de catégorie B ! Un joueur et un dirigeant aulnatois affirment avoir reçu une décharge électrique. Devant la gravité de la situation, les Puydômois ont refusé de reprendre la rencontre. Le Montluçon Foot a porté plainte ce lundi matin contre l'auteur des coups de taser. Le club bourbonnais a d'ores et déjà décider d'instaurer le huis-clos pour les derniers matches de son équipe réserve sur le terrain des Ilets.

Mon collègue de Montluçon a aussi atterré que moi - Olivier Barrier

Joint par France Bleu Pays d'Auvergne, le président du club aulnatois, Olivier Barrier, tire la sonnette d'alarme : "On ne s'imagine pas qu'à notre niveau, on puisse voir ce genre d'attitude et d'événement. Ça entache tout ce que peuvent faire les bénévoles tout au long de l'année pour maintenir tous nos clubs amateurs dans un bon niveau de convivialité et de sport". Si les faits sont gravissimes, Olivier Barrier ne veut pas jeter de l'huile sur le feu et joue l'apaisement : "j'ai eu des contacts avec mon collègue de Montluçon, qui est aussi atterré que moi. On est plus dans l'accompagnement des joueurs et du staff aujourd'hui que dans les résultats sportifs. On ne cherche pas de polémique avec Montluçon".

Le président du District de l'Allier abasourdi et inquiet

Autre réaction, celle du président du district de l'Allier de Football. Guy Poitevin se dit abasourdi, inquiet et en colère : "J'ai appris la nouvelle dimanche soir en rentrant d'un congrès des présidents de districts. Je suis avant tout abasourdi, mais aussi inquiet. On pensait que notre district rural était à l'abri de tout ça, mais on s'aperçoit que ces violences arrivent aussi chez nous. Une agression avec arme, on monte dans l'échelle de la violence. On va peut-être devoir rencontrer le parquet, le procureur de la République pour savoir comment on peut éradiquer ensemble cette violence. Les sanctions sportives ne suffisent plus". Guy Poitevin sera l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne à 7h45 ce mardi.

La commission de discipline de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes doit se réunir en milieu de semaine.