Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le match oppose les clubs de Montluçon Bien Assis et de Neuvy dans la poule C du championnat de Départemental 2. La fin de rencontre dégénère quand l'arbitre refuse un but aux Montluçonnais pour une position de hors-jeu. Le juge de ligne de l'équipe de Neuvy prend d'abord un coup de tête donné par un joueur montluçonnais. Ce dernier est évidemment expulsé, mais les choses s'enveniment. Des spectateurs envahissent le terrain et c'est l'arbitre central qui prend un coup dans le dos. Admis aux urgences, il reçoit deux jours d'ITT et a porté plainte contre X.

Trop de violences et d'agressions dans le football amateur - UNAF ALLIER

Julien Alligier, président de l'UNAF 03, l'union des arbitres de l'Allier, décrit une scène particulièrement violente et choquante. "C'est surtout moralement que l'arbitre est touché. On ne se relève pas facilement de choses comme ça. Nous les arbitres, on n'est pas préparé pour ça... On est mieux protégé depuis la loi Lamour. Les arbitres sont considérés d'utilité de service public. L'arbitre agressé a porté plainte contre X. On espère que le président de ce club (Bien-Assis) fera le nécessaire pour trouver le coupable..." Et le président de l'UNAF 03 de s'inquiéter pour l'avenir de l'arbitrage. "C'est un loisir, c'est un jeu, il y a des règles à respecter. Il y a des jeunes qui doivent se dire, si c'est ça l'arbitrage, on n'y va pas..." Julien Alligier s'est fendu d'un communiqué pour soutenir son collègue agressé.

Un arbitre frappe.... Foot en danger - @UNAF ALLIER

Le district de l'Allier réunit ce mercredi sa commission de discipline et promet des sanctions lourdes à la fois pour le joueur violent et pour son club de Montluçon Bien Assis.