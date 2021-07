Auvergne : l'association "Opération Temps Partagé" aide les seniors à retrouver le chemin du travail

Née il y a tout juste un an, l'association riomoise "Opération Temps Partagé Auvergne" fait le lien entre des seniors demandeurs d'emploi et de petites entreprises auvergnates en quête de profils qualifiés. Sa stratégie : promouvoir le temps partiel.

Passé la quarantaine, les demandeurs d'emploi se confrontent à de nombreux clichés : moins adaptables, pas assez dynamiques, trop chers... Née en 2020, l'association riomoise "Objectif temps partagé Auvergne" leur vient en aide afin de retrouver le chemin du travail.

Son mode d'emploi : identifier des TPE et PME puydômoises, cantaliennes ou bourbonnaises à petits budgets et leur soumettre les candidatures de cadres "seniors" pour des contrats à temps partiel. En l'espace d'un an, 45 membres de l'association ont ainsi pu décrocher un poste.

"Des messages d’encouragement ont été envoyés à des demandeurs d’emploi, à des moments-clés." © Radio France - Nicolas Dewit

"Je m'en sors bien plus confiante en moi"

Après une année de recherches infructueuses, Elvira Figueiredo - lendaise de 45 ans - s'est tournée vers l'association afin de tester le temps partagé. En quelques semaines, elle a enfin pour trouver de quoi occuper ses journées et remplir son frigo : deux contrats à temps partiel dans le domaine de la comptabilité.

"Chercher le graal, un 35 heures ou un CDI, ça va un moment mais ça n'est pas l'idéal en fin de mois. Aujourd'hui je suis heureuse de travailler dans deux entreprises aux univers très différents. L'association m'a propulsée car lorsqu'on est en recherche d'emploi, on est assez isolé. Je m'en sors bien plus confiante en moi".

Un concept qui "met tout le monde d'accord"

Président de l'association auvergnate, Jean-Paul Lebrec souligne le bénéfice partagé de ce système. Côté demandeurs d'emploi, "une cotisation annuelle de 60 euros permet d'intégrer un réseau d'entreprise et d'être guidé vers le temps partiel qui correspond à leurs aspirations et compétences". Pour les bénéficiaires du RSA, rien à débourser.

Côté entreprises, le service est également gratuit. "Notre objectif, c'est de trouver des solutions à celles pour qui le plein temps, l'intérim ou le consulting coûtent trop cher. Ça met tout le monde d'accord".

Jean-Paul Lebrec, Président de l'association "Opération Temps Partagé Auvergne". - © Jean-Paul Lebrec

Une manière, aussi, de bousculer les préjugés autour des travailleurs de plus de 45 ans qui selon plusieurs études, auraient d'autant plus de raisons de craindre pour leur emploi dans le contexte actuel. Pour devenir membre de l'association, rendez-vous sur son site internet.