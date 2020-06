Auvergne : la préfète de la Lozère confirme (sur Twitter) l'arrivée cet été du Dragon 63

Drôle de support pour officialiser une information qui suscite la polémique, voire l'indignation, en Auvergne. La préfète de la Lozère Valérie Hatsch a confirmé ce mercredi sur la compte Twitter de la préfecture "l’arrivée du Dragon 48 dès le 1ᵉʳ juillet dans son département comme l’avait assuré le DGSCGC (*) lors d’un rendez-vous à Paris sur ce dossier. La préfète parle d'un succès partenarial avec les élus, qu'elle réunira pour travailler au maintien du Dragon 48 à l’année." (*) Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.

"Un succès" pas vraiment du goût des Auvergnats. Des services de secours et de santé en passant par la classe politique, la migration du Dragon 63 provoque des turbulences. A commencer par plusieurs parlementaires hostiles à ce déménagement estival de l'hélicoptère auvergnat de la sécurité civile. Les Bourbonnais ont dégainé les premiers. La députée LREM de l'Allier, Bénédicte Peyrol, n'a pas tardé à réagir sur ce même réseau social. "Les Auvergnats sont ravis de l’apprendre via un tweet. Décision prise sans aucune concertation. Rdv au ministère de l’intérieur pris. Les simples explications seront insuffisantes, il faudra des solutions."

Scandaleux, honteux... Qu’en pensent les Préfètes 03 et 63 ? - Jean-Paul Dufrègne

Plus tard dans la soirée, réaction encore plus décapante du député bourbonnais Jean-Paul Dufrègne sur Twitter. "Madame la Préfète de Lozère se félicite de l’arrivée de l’hélicoptère Dragon 63 ds son département et parle de Dragon 48. Scandaleux, honteux ! Véritable coup de poignard pour les urgences de l’Allier !! Qu’en pensent les Préfètes 03 et 63 ?"

La troisième lame bien aiguisée est signée Christine Pirès Beaune. La députée socialiste du Puy-de-Dôme s'en est prise directement à la préfète lozérienne. Toujours sur le même réseau social. "Et vous féliciterez-vous Mme la Préfète de la Lozère quand cet été nous aurons un drame par ex dans l’Allier parce que Dragon 63 aura été déplacé en Lozère! Je n’hésiterai pas à porter plainte c/ ministre de l’intérieur qui autorise ce déplacement @lamontagne_fr@FBAuvergne".

Déshabiller Pierre pour habiller Paul ! - Christine Pirès Beaune

La semaine dernière, quatre députés auvergnats (dont André Chassaigne) en appelaient au ministre de l'intérieur pour maintenir le Dragon 63 en Auvergne cet été et trouver une autre solution aérienne pour la Lozère. "Avec mes collègues @B_Peyrol@AndreChassaigne@JP_Dufregne nous interpellons le ministre @CCastaner sur projet de transfert Dragon63 du Puy-de-Dôme en Lozère : décision dangereuse et injustifiable. Rien ne sert de déshabiller Pierre pour habiller Paul !"