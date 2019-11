Auvergne : les gendarmes recherchent les propriétaires de 400 objets volés

Quelques 400 objets volés cherchent leurs propriétaires après des cambriolages commis entre le 1er mars et le 27 juin 2019.

Auvergne, France

Les photos sont en ligne sur le site internet de la Section de recherche de Clermont-Ferrand. Vous y trouverez quelques 400 objets à identifier, essentiellement des bijoux saisis par les gendarmes et issus de vols commis entre le 1er mars et le 27 juin dernier notamment dans l'Allier et le Cher.

Huit suspects avaient été arrêtés l'été dernier, suspectés d'être mêlés à une filière internationale de vol et de recel de bioux.

Toute personne reconnaissant l’un ou plusieurs des objets est invitée à remplir le formulaire de contact disponible en ligne. Il doit permettre aux enquêteurs de retrouver les propriétaires des objets saisis.