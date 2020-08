Auvergne : les maires ne se bousculent pas pour généraliser le port du masque

"Le virus n'est pas en vacances. Nous non plus." Le message de l'ancien Monsieur Déconfinement, Jean Castex l'a martelé en visite à Lille dans le Nord. Un message qu'a bien entendu le maire de Vichy. Frédéric Aguilera "n'est pas opposé" à une généralisation du port du masque. Mais, pour l'instant, le premier édile de la cité thermale n'a pris aucune décision. _"_On a deux ou trois endroits où il est difficile de respecter les distanciations sociales. Je pense à certains secteurs commerçants qui ne sont pas piétonisés." Mais, pour l'instant, insiste le maire, les services de la ville de Vichy sont dans une période de réflexion.

Frédéric Aguilera, le maire LR de Vichy Copier

Aucune demande recensée par la Préfecture du Puy-de-Dôme

Dans le Puy-de-Dôme, les maires contactés par France Bleu Pays d'Auvergne ne se bousculent pas pour l'instant pour généraliser le port du masque. La préfecture ne fait état ce lundi soir d'aucune demande en ce sens. Néanmoins, comme à Vichy, certains y réfléchissent, notamment dans les zones touristiques. C'est le cas à Besse, où le maire Lionel Gay s'interroge. Mais, là encore, il s'agit juste d'une réflexion. La décision finale pourrait être prise d'ici lundi prochain, et pourrait concerner uniquement le port du masque lors du marché. D'autres villes rendent d'ailleurs le masque obligatoire lors du marché. C'est le cas dès jeudi à Ambert et à Yssingeaux (Haute-Loire)

L'Auvergne "moins touchée" par le coronavirus

Si les maires sont frileux, c'est aussi car selon eux "l'Auvergne est moins touchée par le coronavirus" que les territoires où les maires ont pris un arrêté, comme la Mayenne ou Nice. De plus, dans les zones moins touristiques, l'arrêté aurait moins de force et de pertinence. Stéphane Rodier, maire de Thiers, explique ainsi que dans sa petite ville, "on a plus de facilité à respecter les distanciations sociales."

"Pour les animations de l'été, les places de concerts sont assises, les gens arrivent avec des masques. Le protocole est plutôt sûr, à ce stade" - Stéphane Rodier, maire de Thiers

Le maire (SE) de Thiers Stéphane Rodier Copier

Pour le premier édile, élu le 28 juin dernier, une décision ne sera pas prise avant l'été. C'est à la rentrée, lorsque les écoliers de Thiers devront retourner à l'école et leurs parents au travail, que la question se posera, conclut le maire.