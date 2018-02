Le monde de la justice est sous tension. Le projet de réforme de la Garde des Sceaux suscite l'inquiétude. En Auvergne, comme un peu partout en France, les avocats, magistrats et greffiers ont manifesté ce jeudi.

puy de dome auvergne clermont ferrand

De Clermont-Ferrand à Moulins, de Vichy à Aurillac en passant par Cusset, les professionnels auvergnats de la justice se sont mobilisés ce jeudi. Devant la cité judiciaire de Clermont, près de 100 personnes se sont rassemblées dans la matinée pour dénoncer une réforme de la justice purement gestionnaire.

Cinq chantiers pour une réforme

C'est au mois de mars, en Conseil d'Etat, que la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, doit présenter sa réforme de la justice. Le texte passera en conseil des ministres au mois d'avril et un vote au Parlement est prévu avant l'été. Il prévoit cinq chantiers : la transformation numérique, la simplification des procédures pénale et civile, l'organisation territoriale et l'efficacité des peines.

Lettre ouverte du bâtonnier @VianMaud à l’attention de la Garde des Sceaux @NBelloubet et du Président @EmmanuelMacron lors de la mobilisation pour une Justice de qualité et le maintien des 164 TGI et 36 cours d’appel de pleine exercice pic.twitter.com/tJJ6p8ai5f — ORDRE DES AVOCATS 63 (@ordreavocats63) February 15, 2018

La justice française en piteux état

Les professionnels de la justice ne sont pas convaincus par cette réforme qu'ils qualifient de "purement gestionnaire". Ils réclament une augmentation significative du budget, du nombre de fonctionnaires et de l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, leur quotidien est compliqué. Dans certains tribunaux, les téléphones ne fonctionnent pas, les stocks de papier pour les imprimantes sont insuffisants et les ordinateurs obsolètes. Sans parler du manque de personnel. Dans ces conditions, les dossiers s'entassent. Et au bout de la chaîne, c'est le justiciable qui est victime de cette lenteur.

Une justice éloignée des citoyens ?

Ils craignent aussi que la future carte judiciaire ne supprime des juridictions. Quel avenir, par exemple, pour les cours d'appel, comme celle de Riom, dans le Puy-de-Dôme ? Des sites vont-ils être fermés pour coller au découpage des grandes régions ? Si ce n'est pas le cas mais que ces juridictions perdent de l'activité, cela reviendra au même estiment les manifestants. "Nous voulons une justice de proximité et de plein exercice" explique Julien Castelbou, substitut du procureur à Riom. "Si vous avez des contentieux spécialisés à Lyon, n'importe quel justiciable n'aura pas forcément les moyens d'aller y défendre ses droits"précise-t-il.