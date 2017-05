Auvergne : nouvelle alerte aux "bitumeurs irlandais"

Après avoir sévi en 2014, ces escrocs itinérants d'origine britannique proposent de goudronner illégalement votre cour ou votre chemin privé, moyennant une rémunération immédiate. Plusieurs cas ont été signalés dans l'Allier. Les gendarmes lancent un appel à la vigilance.

On les appelle les « bitumeurs irlandais » car ils s'expriment avec un très fort accent anglo-saxon. Ils avaient sévi en 2014 en France et l'Auvergne n'avait pas été épargnée. Après plusieurs interpellations, un nouveau gang a été constitué. Des faux ouvriers qui proposent des travaux de goudronnage à des prix défiant toute concurrence. Un travail illégal, vite fait, mal fait, avec des matériaux de très mauvaise qualité.

Les "bitumeurs irlandais" sont de retour - @ Gendarmerie Allier

Le scénario est à chaque fois le même. Les "bitumeurs irlandais" font du porte à porte chez des particuliers ou des entreprises et proposent de goudronner votre chemin ou votre cour. Très pressants, voire agressifs, ils savent se montrer persuasifs en proposant des travaux rapides et pas chers, à condition de payer une avance en liquide. Aussitôt l'argent versé, les faux goudronneurs bâclent le travail et filent à l'anglaise.

En famille et en camping-cars

La direction de l'Office central de lutte contre le travail illégal avait décrit en 2014 le mécanisme bien rôdé de ces escrocs. Tantôt ouvriers, tantôt dirigeants, ils créaient des sociétés un peu partout en France qui ne paient aucune cotisation patronales et salariales. L'argent détourné était transféré en Irlande ou en Espagne.

Le printemps favorise le retour de ces faux "bitumeurs" qui résident au gré de leurs déplacements dans des campings. Et ils ne font pas que dans le mauvais goudron. Ils proposent aussi travaux de jardinage ou de la vente d'outillage. Les escrocs se déplacent avec des engins et des camping-cars immatriculés dans leur pays. Les gendarmes de l'Allier viennent de recenser de nouveaux cas. Des victimes ont été démarchées à Néris-les-Bains, Bizeneuille, Terjat ou encore à Vaux.