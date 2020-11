Auvergne-Rhône-Alpes : coup de filet après des attaques de distributeurs

Les gendarmes ont récemment arrêté 5 nouveaux suspects en Isère, en Savoie, dans la Loire et l'Allier. L'enquête porte sur une quarantaine d'attaques de distributeurs automatiques de billets de banque (par arrachage ou explosif) en 2018 et 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi en Bourgogne Franche-Comté. En tout, une quinzaine de malfaiteurs ont été identifiés, alors que des arrestations avaient déjà eu lieu en janvier 2020 puis en février.

7 mises en examen

Par ailleurs l'organisation est soupçonnée d'une trentaine de vols de véhicules, et d'une centaine de vols de coffres commis dans des commerces, toujours en 2018 et 2019. A ce jour, 7 personnes sont déjà mises en examen, dont 5 placées en détention provisoire indique le Parquet de Grenoble. L'enquête est dirigée par un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête nationale qui associe plusieurs services (OCLDI, sections de recherches de Chambéry et Grenoble, ainsi que les groupements de gendarmerie de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie).