Auvergne : trois nouvelles formations sur mesure pour se lancer dans l’hôtellerie dès le 13 septembre 2021

Les répercutions de la crise sanitaire sur le monde de l'hôtellerie sont grandes, et la région n'y échappe pas. En manque de main d'oeuvre, certains recruteurs auvergnats se voient parfois obligés de mettre la clef sous la porte. La solution : former de nouveaux professionnels du secteur.

Durement impacté par la crise sanitaire, le monde de l'hôtellerie fait face à de nombreux problèmes de recrutement . En Auvergne, les professionnels du secteurs ont décidé de saisir le problème à la base. Dès le 13 septembre 2021 seront mises en place des formations rémunérées d'un an, à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Vernines, destinées à répondre aux besoins immédiats des employeurs.

Trois parcours d'apprentissage

Au total, ce sont trois classes puydômoises qui ouvriront afin de former des jeunes entre 18 et 25 ans aux métiers d'employé(e) d'étage, de réceptionniste et de gouvernant(e). Des cursus niveau bac développés par le Club Hôtelier Clermontois et la MFR de Vernines. Seule condition à leur instauration : au minimum sept jeunes doivent nécessairement être recrutés pour ouvrir une section.

Une voie royale pour les jeunes

Pour les futurs étudiants, le rythme d'apprentissage sera d'une semaine à l'école et de trois en entreprise. Une formation hybride qui leur permettra d'apprendre les bases théoriques de leur futur métier dans un cadre professionnalisant. Autre avantage de ces formations : elles seront rémunérées. Les étudiants profiteront également de repas fournis ainsi que de possibilités de logement. Durant la période estivale, tout le monde en tenue : les apprentis seront embauchés à temps plein dans les hôtels.

Une voie royale vers l'employabilité : publiée en mai dernier, une note du ministère de l’Enseignement supérieur affirme que les étudiants diplômés en alternance s'insèrent mieux dans le monde du travail, avec des postes "en moyenne plus stables, plus qualifiés et plus rémunérateurs".

Seuls 30 jeunes auront la chance d'être recrutés dans ces formations. Les inscriptions sont actuellement ouvertes. Rendez-vous sur le compte Facebook du Club Hôtelier Clermontois.