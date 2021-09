Aux assises de Dijon, trois accusés d'inceste prennent la fuite

"C'est rocambolesque" l'avocat général de la cour d'assises de Dijon avoue n'avoir jamais vu ça. Pas plus que les avocats de la défense ou la présidente de la cour. Ce vendredi 24 septembre, trois accusés dans une affaire d'inceste ont déserté leur procès. Ils ne se sont pas présentés le matin à l'audience, et à la mi-journée, on apprend qu'ils ont pris la fuite à bord d'une voiture "en direction du sud de la France" explique la présidente de la cour.

On va tenter notre chance ailleurs" - Les accusés

Ce grand-père, ce père et cette mère accusé d'inceste et de complicité d'inceste sur deux mineurs, ont toutefois donné signe de vie. Ils ont laissé un message à un de leurs proches indiquant "On va tenter notre chance ailleurs." Ils ont rallumé leurs portables qui ont été localisés dans le secteur d'Ambérieu-en-Bugey, et font savoir qu'ils sont tombés en panne d'essence sur la route de Lyon. Jean-Michel Ezingeard l'avocat général a réclamé un mandat d'arrêt pour éviter une fuite à l'étranger. Son réquisitoire a été suivi par la cour.

Surprise des avocats

"Ca ressemble plus à un moment de panique qu'à une véritable cavale" réagit maître Pierre-Vincent Connault un des avocats de la défense. "On est vraiment surpris, on ne s'attendait pas à ça. Jusqu'à la mi-journée, on était sans nouvelles et vraiment inquiets. On est maintenant quelque peu rassurés, mais je leur conseille de revenir devant la cour pour s'expliquer en toute sérénité. C'est la meilleure des choses." La cour programme la reprise de l'audience ce lundi 27 septembre à 9 heures. Les deux hommes encourent 20 ans de prison pour inceste, la mère cinq ans pour "non-dénonciation" de ce crime.