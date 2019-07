Aux assises de l'Hérault, l'entraîneur pédophile évoque un complot de son épouse et nie catégoriquement les faits

Le procès de Laurent Belmonte a débuté ce lundi devant la cour d'assises de l'Hérault. L'entraîneur de football de 42 ans est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement 6 fillettes chez lui, entre 2014 et 2016 à Autignac. L'homme nie catégoriquement et affirme que son épouse a tout manigancé.

Elles s'appellent Karla, Lola, Camille ou encore Pauline. Des fillettes âgées de huit ans seulement au moment des faits, et qui déclarent toutes avoir été violées ou agressées sexuellement par Laurent Belmonte, chez lui à Autignac, après les séances d'entraînement de football. Elles ne témoigneront pas devant la cour d'assises cette semaine, sans doute pour éviter un traumatisme de plus. Mais les jurés visionneront leurs auditions filmées par les enquêteurs. Seuls leurs parents, présents à l'audience, devront affronter cette nouvelle épreuve.

Laurent Belmonte lui, ne comparaît pas seulement pour avoir violé ces fillettes, mais aussi pour le viol de sa propre épouse, qu'il endormait avec des somnifères avant de la prendre en photo et de l'abuser pendant son sommeil.

Lors de la première audience de ce lundi, l'accusé est apparu dans le box avec un corset et des béquilles. Il souffre aujourd'hui d'une polyarthrite très handicapante, pour laquelle il suit un traitement à base de morphine. Un traitement qui durant les première heures de l'audience a lourdement pesé sur son élocution et son attention.

Mais il a aussi le regard sombre et perçant, le teint blafard, les joues creusées et les dents saillantes, ce qui fait à première vue d'avantage penser aux vampires du cinéma qu'à un gentil éducateur sportif.

Et pourtant a t'il dit ce lundi, "j'aime rendre service". Certains le décrivent même comme très populaire auprès des enfants.

Mais Laurent Belmonte semble aussi avoir une face cachée. L'expert psychiatre n'y est d'ailleurs pas allé par quatre chemins: "immaturité affective, égocentrisme, surestimation de soi et un sérieux manque d'empathie".

La coupe est pleine !

La cour d'assises n'a pas encore réellement commencé à examiner les faits dans le détail. Elle le fera à partir de ce mardi avec l'audition des parents des petites victimes.

Mais on voit déjà poindre à l'horizon l'axe de sa défense. Un complot, dit-il, ourdi par son épouse avec qui les relations ont commencé à se dégrader après 15 années de mariage. Et ceci, en dépit des centaines de photos d'elle, prises pendant son sommeil et dans des postures sans équivoque, et qui ont été retrouvées sur le disque dur de son ordinateur.

Laurent Belmonte va avoir du mal à convaincre même si, dans une cour d'assises, c'est d'abord et avant tout à la justice de prouver sa culpabilité.

Maître Valérie Soulié, avocate d'une des familles dont la fille, Lola, 7 ans, déclare avoir été violée par Laurent Belmonte. Elle n'est pas surprise de voir l'accusé camper sur ses positions

Maître David Mendel, l'avocat de Belmonte, a bien l'intention de plaider la thèse du complot.