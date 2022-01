Aux assises de la Gironde, une femme accusée d'infanticide

"Je n'ai jamais eu d'enfant" déclare l'accusée en arrivant, en larmes, devant la Cour d'Assises de la Gironde ce lundi. Elle est accusée d'avoir noyé sa fille de sept ans en mars 2018. Depuis, cette mère de famille de 28 ans est incarcérée. Elle a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Le jour du drame, elle a reconnu les faits. Le procès doit permettre de comprendre ce qui a poussé cette mère de 3 enfants à commettre ce crime. Le beau-père de sa fille, et son grand-père sont parties civiles.

Le tribunal est revenu sur le jour du drame. Ce matin de mars 2018, avant d’amener les enfants à l’école, la mère de famille fait couler un bain, selon elle, pour nettoyer son fils qui s’est mis du yaourt dans les cheveux au cours du petit déjeuner. Mais à ce moment-là elle ne trouve pas sa fille de 7 ans dans l’appartement bordelais, et la cherche. Au cours de ses auditions elle explique qu’elle la retrouve toute habillée dans la baignoire. Et que par un accès de colère elle la maintient la tête dans l’eau, pendant plusieurs minutes et la noie. Elle explique que c’est en voyant sa fille se débattre dans l’eau qu’elle prend conscience de ses actes, puis appelle son compagnon et les pompiers. Pompiers auxquels elle aurait dit : « Personne ne me pardonnera, j’étais consciente je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas en arriver là ».

Une personnalité instable

C'est une femme à la personnalité qui semble instable qui s'est présentée au tribunal ce lundi. Elle apparaît encadrée par deux médecins, et délire. Elle explique qu’une femme lui a usurpé son identité et qu’elle n’a jamais eu d’enfants. Son métier serait d'être médium. Elle propose même au Président de la cour de lire dans ses pensées. Au cours de leurs expertises, les médecins ne lui ont pourtant pas trouvé de pathologie. Sa personnalité est décrite comme "immature et contradictoire". Par exemple l’accusée pouvait décider de partir en vacances pendant 15 jours en Afrique avec un de ses amants, en laissant ses deux filles et son fils à son compagnon. Tout en étant obsédée par son image de mère. Sa crainte était que la garde de ses enfants lui soit retirée. Les experts parlent d'une femme limitée culturellement et centrée sur elle-même.