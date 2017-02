Aux Assises de la Haute Loire, 9 ans de prison ferme pour la mère infanticide de Saugues

Le verdict est tombé peu avant 22 heures hier au Palais de Justice du Puy en Velay. La jeune femme de 30ans accusée d'avoir étranglé son bébé quelques instants après avoir accouché en mars 2015, à Saugues, a été condamnée à 9 ans de prison ferme.

Après 3 jours de procès et 3h de délibéré, le verdict est tombé hier soir à la cour d'Assises de la Haute Loire. La jeune mère, âgée de 28 ans au moment des faits, a été reconnue coupable d'avoir étranglé son bébé quelques minutes après sa naissance en mars 2015, à Saugues. La jeune femme, qui avait caché sa grossesse à son entourage, avait reconnu l'avoir étouffé, ce que l'autopsie du corps a confirmé. Un infanticide pour lequel elle a été condamnée à 9 ans de prison ferme. Une peine conforme à la demande de l'avocat général qui a tenu compte d'une "altération du discernement" de la mère de l'enfant au moment des faits.Ses avocats ont désormais 10 jours pour faire appel.

Une peine de 9ans d'emprisonnement conforme à la réquisition de l'avocat général

La grand mère qui avait découvert le corps sans vie du nourrisson et prévenu la police, était elle poursuivie pour "modification d'une scène de crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité" car elle avait auparavant déplacé et nettoyé le corps du bébé. Mais elle a été totalement relaxée par les jurés qui ont considéré qu'elle avait agit sous le coup de la panique et de l'émotion.