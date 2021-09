Aux assises de la Haute-Vienne, un homme de 32 ans jugé pour le meurtre de Marion

Il y a trois ans, un homme tuait sa compagne à coup de couteau puis l'enterrait dans le jardin de sa résidence. Ce lundi, son procès a démarré devant les Assises de la Haute-Vienne. Cet algérien âgé désormais de 32 ans a déjà reconnu pleinement sa culpabilité dans la mort de sa compagne.

Après un bref rappel des faits, les débats ont porté sur la personnalité de l'accusé. Deux experts psychologues, qui l'ont examiné durant ces trois ans, se sont prononcés sur son état psychologique. Ils reconnaissent, tous les deux, qu'il ne souffre pas d'une altération de son discernement et présentent leurs conclusions.

Pour l'un, psychologue, cet homme a un aspect psychotique au fond. Ce personnage a du mal à gérer sa frustration, et considère que "les femmes ne sont pas les égales de l'homme". Alors, comme il le dira lors de ses entretiens psychiatriques, lors d'une tromperie (supposée et non avérée), il entrera dans une colère fatale à la victime. Pour l'autre, psychiatre, il y a "quelque chose de circonstanciel" dans l'acte qu'il commet.

Une reconnaissance de l'acte, mais pas de recul

Néanmoins, cet homme, s'il admet le crime, ne semble pas ému. "S'il a de l'émotion, elle est vraiment contenue" exprime l'un des deux experts. Y compris en prison, il semble atteint uniquement par "le jugement social" de son acte, plus que par son acte lui-même. Cela peut aussi expliquer les changements de version qu'il a pu réaliser après son arrestation le 19 juin 2018.

A la barre, l'accusé présente "ses excuses à la famille". Il conclue : "je suis choqué". Comme si l'acte venait juste de se produire.

Les débats continuent ce mardi avec la présentation d'une nouvelle expertise psychiatrique et l'audition des premiers témoins.