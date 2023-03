Aux Assises de la Mayenne, cet aide-soignant a joué le rôle d'interprète pour une criminelle

C'est une bien triste affaire qui a été jugée par la cour d'assises de la Mayenne cette semaine à Laval. Une escort-girl brésilienne a été condamnée à 14 ans de prison après avoir tué son mari le 18 juillet 2020, à Sainte-Gemmes-le-Robert, au terme d'une soirée alcoolisé et dans un contexte de violences conjugales réciproques.

Franchir la barrière de la langue

Pendant les deux jours de procès, la prostituée brésilienne a été aidée par un interprète. Il s'agit d'un habitant de Laval qui n'aurait jamais pensé faire ça un jour dans sa vie. D'habitude Nelson Carvalho-Capela travaille dans un Ehpad en tant qu'aide-soignant.

Pendant 48 heures, ce bilingue portugais a traduit les questions du président du tribunal à l'accusée brésilienne et traduit ses réponses. "Il y avait parfois une certaine incompréhension car les langues portugaises et brésiliennes ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je devais essayer de trouver des alternatives et retourner un peu la phrase pour que ça soit compris" raconte Nelson Carvalho-Capela

L'affecte entre en jeu

Ses missions l'ont conduit à assister à certaines convocations de l'accusée devant le juge d'instruction quelques semaines après son crime en 2020. Il a également traduit ses paroles lors de la reconstitution de la funeste soirée, au domicile du couple à Sainte-Gemmes-Le-Robert. Même si cette femme a commis l'irréparable, l'affecte entre quand même en jeu à un moment donné explique le traducteur. "On l'a vu pleurer, avoir des regrets. Je ne vais pas dire qu'à ce moment-là j'ai de l'empathie, mais c'est humain d'avoir de la compréhension par rapport à ce qui s'est passé. C'est une situation très compliquée pour elle aussi, comme la famille de la victime. Je n'aimerais pas être à sa place".

Ce franco-portugais a proposé ses services de traducteurs au tribunal de Laval en 2017, sur les conseils d'un ami lui-même interprète en langue arabe. "Je me sens utile. Pour chaque mission je donne vraiment mon maximum. Il y a cette satisfaction à être utile et à intégrer un monde que je ne connais pas trop et que j'apprends toujours à connaître. Et à chaque fois ses missions de traducteurs au tribunal sont rémunérées".