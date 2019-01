Aux assises de la Vienne, l'assassin de Civaux condamné à 27 ans de réclusion

Poitiers

A l'image de ce que l'accusé a montré pendant tout ce procès?celui ci n'a pas réagit à l'énoncé du verdict. Mais, "Il ne fera pas appel", a précisé l'une de ses avocates Maitre Coutand qui s'est entretenu avec lui juste après l'énoncé de la décision. "il ne veut pas faire subir un nouveau procès à toutes les parties civiles", a-t-il expliqué à son avocate. Peut être une forme de pardon, d'excuse qu'il a été incapable de formuler aussi bien lors du procès que pendant l'instruction de cette affaire.

Préméditation retenue, trouble du discernement rejeté

La cour a aussi retenu la préméditation comme l'avaient demandé les parties civiles et réclamé l'avocat général. Pour Hervé Drevard "Kevin à tué cette femme pour donner corps à un mensonge". Celui qui l'avait amené à affirmer à sa compagne qui devait venir le soir même qu'il était propriétaire de la maison de la victime. Un mobile aussi "glaçant que terrifiant" pour l'avocat générale. Face à une telle charge, les conseils de l'accusé ont tenté avec talent de démontrer que la préméditation n'était pas si évidente que cela, que l'accusé souffrait d'un trouble pouvant altérer son discernement. Mais ni Me Coutand, ni Me Hay ne sont parvenus à convaincre car la cour a non seulement retenu la préméditation mais elle a aussi écarté cette hypothèse de l'altération du discernement qui aurait pu minorer la peine. Pour autant, l'accusé échappe à la peine de sureté, plus encore à la prison à perpétuité qui aurait pu dans ce dossier être prononcée.