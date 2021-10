Aux assises de Vesoul, l’ouvrier qui avait tiré sur son patron suite à une mise à pied plaide l’accident

Ce jour d'août 2017, un ouvrier d'une scierie a des propos inappropriés avec une cliente le matin, plus tard il quitte son poste et rentre chez lui, une heure avant sa pause de midi.

De retour à la scierie l'après-midi, il se voit remettre par son patron une lettre de mise à pied.

Préméditation ?

Ce jour là, après avoir reçu sa lettre de mise à pied, Thierry Garnier rentre chez lui, il habite à quelques mètres de la scierie. Arrivé à la maison il monte à l'étage cherche un fusil de chasse, un Rémington qui tire des balles de 9 mm, un fusil de chasse pour tuer le gros gibier comme des cerfs ou sangliers, comparable à une arme de guerre, un fusil semi automatique.

A son domicile il dispose pourtant d'armes plus « légères » style carabine à plomb, c'est pourtant ce fusil qu'il prend, il charge une balle et en prend quarte autres dans la poche.

Il sort la voiture du garage et file à la scierie avec le fusil sur les genoux. Il fait le tour de l'entreprise à la recherche du patron, il tourne dans la cour et finit par l'apercevoir, il descend de la voiture. Un coup est tiré et là les versions diffèrent.

A-t-il mis en joue, ou le coup est-il parti seul ?

Selon tous les témoins, Thierry Garnier descend de la voiture, met en joue et tire. Se voyant visé par quelque chose sans savoir exactement quoi, à environ 15 mètres de distance, le patron se retourne et tente de s'enfuir.

C'est à ce moment là que tout le monde entend un coup partir, le patron sent une douleur d'une violence intense, « mon bras à volé à deux mètres de hauteur ». Il aperçoit son bras pendre, comme tenu par un fil. Son coude est explosé par la balle, on retrouvera au sol des morceaux d'os et de chaire. Après plusieurs opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, la victime reste handicapée à vie du bras.

Il est venu vous finir - le contremaître

Le contremaître arrive à raisonner Garnier qui reste sur place dans la cour alors que le directeur s'est enfui vers les bureaux.

La secrétaire qui avait entendu un coup de feu pensait que c'était un chasseur, la scierie est proche des bois. Lorsqu'elle entend des cris dans la cour, elle voit son patron arriver vers le bureau avec un bras en sang qui ne tenait que comme par un fil.

On a tous connaissance du mot terreur, moi je l'ai vécu - la secrétaire

Pris de panique comme une bête traquée, le directeur se cache derrière un frigo au bureau, la secrétaire se jette sous son bureau car entre temps elle a vu Garnier arriver avec sa voiture jusque devant le bureau et ressortir avec son fusil. Dehors le contremaître leur dit « il est venu vous finir ». Couchée au sol sous son bureau, dans une panique totale, la secrétaire parvient à appeler les pompiers.

Le contremaître qui avait un rapport plutôt bon avec Garnier parvient à le raisonner, il lui dit « arrête, tu vas aller en prison », Garnier remonte dans sa voiture et quitte la scierie.

Depuis que je l'ai quitté, il a fait de ma vie un enfer. Il a dit qu'il voulait m'envoyer au cimetière - son ex compagne.

Thierry Garnier, est aujourd'hui âgé de 49 ans, il reste impassible dans son box des accusés. Pas de réelle réaction de sa part lorsque son ex-compagne vient témoigner.

Elle explique « Depuis que je l'ai quitté, il a fait de ma vie un enfer. Il a dit qu'il voulait m'envoyer au cimetière ». Lorsque les gendarmes lui apprennent que Garnier a tiré sur son patron, son ex-compagne n'est donc pas étonnée.

Cet ouvrier qui ne sait ni lire ni écrire est présenté comme quelqu'un d'impulsif, qui ne réfléchit pas, qui refuse l'autorité surtout venant d'un patron plus jeune que lui.

Le tir accidentel, peu probable

C'est au tour de l'expert en balistique de venir à la barre. L'expert explique _"_le recul de la culasse aurait dû le blesser au niveau du pouce s'il avait tenu l'arme comme prétendu", il explique également le tir qui aurait dû partir vers le bas et pas à l'horizontal.

L'expert montre une balle utilisée dans ce type d'arme, un fusil de chasse type arme de guerre, pour le gros gibier, pour faire mouche jusqu'à 200m.

Pour l'expert, la victime qui était à 15 m s'est tournée au moment du tir, à quelques degrés près le coup était mortel.

A la question du président sur la probabilité du tir accidentel, l'expert répond que c'est peu probable, c'est pourtant la ligne de défense de l'accusé.

Ce jour là est resté dans ma mémoire, et hante mes nuits - le patron blessé

Ce jeune patron avait 31 ans à l'époque des faits, un jeune plein de vie avec un avenir professionnel prometteur. En quelques secondes seulement sa vie a basculé. A la barre il se présente en manche courte, on voit son bras droit pendre.

« Je n'ai jamais crié comme ça, ça venait des tripes, je me suis vu dans une mort imminente ». Tel une bête traquée, il explique comment il s'est caché dans les bureaux pour éviter une 2eme balle dans le crâne, l'hélicoptère pour le transporter à Besançon, 36 jours d'hôpital dont 15 en soins intensifs à lutter pour vivre. L'ancien patron explique qu'il a subit plusieurs opérations au bloc, il doit y retourner prochainement. Des photos passent de jurés en jurés pour montrer son bas à l'hôpital.

La victime explique comment son couple a explosé, Il sombre dans la dépression, une douleur intense et quotidienne. Impossible de s'endormir le soir, il attend sur le canapé que le sommeil arrive pour aller se coucher, s'il se réveille dans la nuit il n'arrive pas à se rendormir. Les médecins lui ont expliqué qu'il aura toujours mal, que les médicament ne feront pas disparaître cette douleur.

Le prévenu impassible dans son box

Dans le box des accusés, celui qui a tiré semble indifférent comme s'il était devant la télé face à une programme qui ne l'intéresse pas. Il n'exprime aucune compassion face à ce récit poignant d'un homme brisé à vie par sa faute

Le président lui demande « vous avez envie de dire quelques chose », il répond froidement « non ».

Le harcèlement du prévenu ?

Dès cette première journée d'audience on commence à entrevoir la ligne de défense de maître Enguerrand Bagot. Son client est présenté comme impulsif, sanguin, à travers les questions qu'il pose aux témoins on devine qu'il envisage de plaider l'homme blessé et humilié. Garnier est illettré, il ne comprend pas cette hostilité à son encontre.

En décembre 2016, il se plaint d'une douleur au genoux. La secrétaire qui fait une démarche de déclaration d'accident à la MSA explique que Garnier refuse que ce soit reconnu comme accident du travail, il prétend qu'il ira voir son médecin si cela ne va pas mieux. Le lendemain il est au travail, tout le monde s'imagine que cela va mieux.

Quelques mois plus tard, en aout 2017 quand la douleur revient, le matin du drame il passe voir la secrétaire pour demander que ce soit reconnu en accident du travail. Le patron appelle devant lui la MSA, il met le haut-parleur et tout le monde entend que sur le plan légal cela ne peut être un accident du travail, s'il veut il peut se mettre en arrêt maladie. La MSA explique qu'il ne s'est pas rendu à une convocation écrite pour rencontrer un médecin il y a plusieurs mois, mais Garnier ne sait ni lire ni écrire.

Garnier retourne au travail, il est alors désagréable avec une cliente, il quitte son travail une heure plus tôt. Le directeur pense que c'est pour aller voir un médecin et se faire arrêter, mais lorsqu'à 14h30 il est de retour à son poste le directeur pense qu'il n'a pas vu de médecin et décide donc la mise à pied.

« Avez-vous fait la démarche d'aller le voir avant de lui remettre la lettre pour savoir comment il allait » demande l'avocat au directeur. « Non, c'était à lui de venir me voir s'il avait un problème » répond le patron.

Maître Bagot souligne là le nœud du problème dans cette relation. Son client a semble-t-il vécu cette situation comme une injustice, il parle de harcèlement, de traitement différent à son encontre comparé aux autres salariés. La goutte qui a fait déborder le vase, qui l'a fait passer à l'acte. Sauf que pour l'instant il refuse d'admettre qu'il a tiré et plaide le coup parti par accident.

Garnier encoure la réclusion à perpétuité.

Ce mardi matin, la cours d'assises de Haute-Saône va étudier la personnalité du prévenu.

Verdict attendu en fin de journée.