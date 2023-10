Aux assises du Loiret, le procès du féminicide de Pannes suspendu après un malaise de l'accusé

La journée d'audience de ce mardi devait se terminer avec l'audition de l'accusé sur les faits. Un moment forcément attendu par toutes les parties. Mais, Taha Zraibia a dû être pris en charge par les pompiers et évacué à l'hôpital suite à un léger malaise cardiaque. Il avait déjà fait un infarctus durant sa détention.

Insoutenable appel au 17 le matin du drame

Peu avant ce départ, la salle avait entendu l'insoutenable appel passé au 17 par Johanna Dias, le matin du drame. La victime n’a pas temps de parler à l’opérateur, elle est déjà aux prises avec son meurtrier qui répète « je te tue ». Entre deux cris de panique, Johanna elle le supplie. Dans la salle d’audience, les proches de Johanna sont effondrés et aussi en colère. Juste avant la diffusion de cette écoute, l’accusé avait demandé à sortir.

Pris de vomissements à la vue des traces de sang dans la maison

Dans la matinée déjà, Taha Zraibia avait vomi dans le box en découvrant les images du lieu du crime diffusés par un expert en traces de sang. « Il n’arrive pas à affronter cette réalité » explique son avocat, Maitre Honneger. Dans ses premières auditions et encore après devant des experts, il en restera toujours à " 5 ou 6 coups de couteau seulement", parlant ensuite d'un trou noir. Mais, il n'a jamais évoqué la cinquantaine de coups portés sur la victime avec un certain acharnement.

Une rage narcissique selon l'expert psychiatre

Interrogé sur ce trou noir, le docteur Roland Coutanceau, expert psychiatrique, reconnait que "c'est possible". Taha était pris dans une sorte de "rage narcissique". Il avait été blessé par la rupture avec Johanna en juin 2017, il a ressassé cela pendant des mois et il y a eu "comme une explosion" insiste l'expert avec "une intensité émotionnelle" qui peut expliquer le trou noir. Mais, pour le médécin, il n'y a pas eu d’altération du discernement au moment des faits même si Taha avait bu plusieurs verres quelques heures avant. Interrogé sur le risque de récidive, Roland Coutanceau parle d’une "dangerosité limitée" à condition que l’accusé travaille sur les notions de rupture et de jalousie.

Si cela est médicalement possible, l'accusé sera entendu en détails sur les faits ce mercredi matin. Ce sera ensuite l'heure du réquisitoire et des plaidoiries. Le verdict tombera donc tard dans la soirée.