Aux assises du Loiret, Marc Grosman est jugé pour l'assassinat de sa sœur à Lorris en 2019

Le procès de Marc Grosman s'est ouvert ce lundi 19 septembre devant la cour d'assises du Loiret. Cet homme, âgé aujourd'hui de 57 ans, comparait pour l'assassinat de sa sœur Annie en août 2019. Une tragédie sur fond de conflits familiaux larvés.

Coup mortel dans le dos

C’est d’un coup de fusil dans le dos que Marc Grosman a tué Annie, sa sœur cadette le 29 août 2019 à Lorris. La victime, âgée de 53 ans, avait été touchée par un premier tir à la main dans le salon avant de tenter de s’enfuir par le jardin. Annie était venue passer quelques jours dans la maison familiale de campagne de Lorris où son frère y séjourne depuis quelque temps. C’est lui qui va prévenir les gendarmes de Bellegarde. Il est interpellé sans difficultés sur les lieux. Dans l'escorte qui le conduit vers l'hôpital de Montargis pour y être examiné, Marc Grosman se confie d'emblée. Il déclare aux gendarmes que déjà la veille, il a pris sa voiture et la carabine en direction du domicile de sa sœur à Paris avec la volonté de la tuer mais qu’il a finalement fait demi-tour. En garde à vue puis tout au long de la procédure, l’accusé, issu d'une fratrie de trois enfants dont le père est un ancien résistant et membre éminent du parti communiste français va évoquer un désir de vengeance, de régler le compte de sa sœur.

Pas d'amour fraternel - une amie de la victime

Au cours de cette première journée d'audience, il a beaucoup été question de relation fraternelle extrêmement ombrageuse. Pour une amie de toujours de la victime, rencontrée sur les bancs de la fac dans les années 80 et qui témoigne à la barre : "il n’y avait pas d’amour entre Annie et ses frères". Pas d’amour fraternel de Marc, informaticien au chômage qui a parfois des accès de violences verbales et physiques. Pas plus de tendresse de Franck, l’ainé, ancien toxicomane qui terrorisait la famille pour se procurer de l'argent pour la drogue, aujourd’hui reconnu handicapé et qu’il faut gérer comme un enfant. Brillante enseignante chercheuse à l'Institut des Nanosciences de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris, Annie est décrite par tous comme courageuse, humble et humaniste. Une autre proche d'Annie témoigne "elle ne savait plus comment les gérer, ca n'allait jamais".Face à la cour, Franck dit ne pas comprendre "cette haine enracinée qui allait rejaillir un jour".

Une relation incestuelle

En 2017, alors que la mère de cette fratrie s’enfonce un peu plus dans la maladie d’Alzheimer, Annie décide de la changer d’ehpad et lance une procédure de mise sous tutelle. Dans son ordonnance, la juge mentionne des comportements inadaptés de la part de Marc envers le personnel mais aussi avec sa mère allant jusqu’à évoquer une relation incestuelle. Cette notion n’est pas l’inceste, il n’y a pas de passage à l’acte mais la frontière est tenue, étroite. "Ça m’a détruit" indique l’accusé d’une voix calme et à peine audible comme depuis le début de son procès. "J'avais la haine, je me suis fait humilier" ajoute-t-il. Un peu plus tôt lors de son premier interrogatoire par le président de la cour, Marc déclare avoir "été victime d’une cabale de ces salauds qui méritent une punition". Cette ordonnance a eu l’effet "d’une bombe atomique chez lui" précise son avocate, Me Margot Pugliese. Comme ses visites sont restreintes et encadrées, Marc choisit de ne plus venir et se coupe du monde entier. Il vit dit-il "un enfer, ca tourne, sans arrêt, sans arrêt dans la tête". Alors que la fin approche pour sa mère, Marc ne viendra pas auprès d’elle malgré les appels de sa sœur, il ne se rendra pas non plus aux obsèques.

Le procès se poursuit demain. Verdict attendu mercredi.