Aux Concluses de Lussan, un homme tombe de 60 mètres

Un homme de 53 ans a fait une chute accidentelle de 60 mètres environ sur le site des Concluses, à Lussan, ce samedi. Ce sont de longues gorges naturelles et un couloir rocheux creusé au cours du temps par l'Aiguillon. Les secours ont été appelés peu avant 13h. L'intervention rapide du détachement des sapeurs pompiers composé d'un équipe de sauveteurs en milieu périlleux (GRIMP), d'une ambulance et d'un véhicule de commandement a permis de secourir la victime qui présente un traumatisme au dos et de la jambe gauche.

L'homme a été hélitreuillé puis transporté jusqu'au CHU Lapeyronie, à Montpellier.