Aux fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan, la psychose autour des piqûres sauvages

Plus de peur que de mal pour de nombreux festayres lors de cette nouvelle édition des fêtes de la Madeleine, à Mont-de-Marsan dans les Landes. Car pour ce grand retour des férias, une nouvelle préoccupation s'est emparée de la foule : la question des piqûres sauvages. "Ces piqûres existent et nous prenons le sujet à bras le corps", affirmait en amont des fêtes le procureur de Mont-de-Marsan. "Mais il y a aussi une véritable psychose autour de ça et c'est toute la difficulté quand on aborde le sujet."

Fausse alerte pour 60% des signalements

Une angoisse confirmée par les chiffres cette semaine. En cinq jour de fêtes, 103 personnes sont venues se signaler comme potentielles victimes de piqûres sauvages au poste de secours de la Madeleine. Sur cette centaine de personnes, une trace de piqûre n'a finalement été constatée que sur 37 festayres, dont 11 dans la nuit de samedi à dimanche, la soirée où la fréquentation était la plus forte et où le nombre de piqûres constatées était le plus élevé. "On voit donc que nous avons 80% de perte dans ces signalements samedi soir", constate le procureur de Mont-de-Marsan, Olivier Janson.

À noter par ailleurs, que sur ces 37 traces de piqûres constatées, toutes ne sont peut-être pas liées à ce phénomène de piqûres sauvages. Pour en savoir plus, 28 victimes ont effectué des prélèvements directement lors des fêtes de la Madeleine. Une grande partie de ces prélèvements a pu être effectuée sur place, au laboratoire place Pancaut ou au poste de secours des fêtes grâce au dispositif spécial mis en place pour autorités organisatrices.

Seulement 16 plaintes déposées

"Les analyses devraient être effectuées rapidement, nous espérons pouvoir avoir les résultats avant les férias de Dax", annonce le procureur. Des analyses faites dans le cadre de plaintes déposées lors des fêtes : sur 37 personnes potentiellement piquées, seulement 16 ont porté plainte pour le moment. "Nous incitons toutes les personnes victimes à porter plainte, il n'est pas trop tard, c'est encore possible", insiste de son côté la préfète des Landes, Françoise Tahéri. Dès qu'une plainte est déposée, les enquêteurs peuvent effectuer des analyses toxicologiques sur les potentielles victimes.

Les autorités se veulent aussi rassurantes sur un point : dans la plupart des cas constatés lors de ces fêtes, l'état de santé des victimes ne présentait pas de gravité.