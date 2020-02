Aux Herbiers, un poids lourd transportant des bouteilles de javel se couche près d'un cours d'eau

Les Herbiers, France

Un poids lourd qui transportait 23 tonnes d'eau de javel en bouteille s'est couché dans un fossé aux Herbiers (Vendée) ce mardi 4 février 2020, sur la départementale 23, près d'un cours d'eau, en sectionnant un arbre au passage. Seulement une infime partie du produit s'est écoulé dans un ruisseau. Le conducteur de 35 ans a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Cholet.

Une équipe risques technologiques et pollution envoyée sur place

Parmi la trentaine de pompiers, une équipe d'intervention spécialisée dans les risques technologiques et de pollution a été envoyée sur place. Une partie du chargement du produit conditionné en 2 litres, 5 litres, et 300 ml a été vidée du camion. Des mesures ont ensuite été mises en place en amont et en aval du cours d'eau pour juger de l'état de la pollution.

La route a dû être coupée dans les deux sens de circulation, une déviation a été mise en place.

