Aux Sables-d'Olonne, le petit-frère menace son aîné avec un sable de samouraï

Les policiers des Sables-d'Olonne ont été appelés, dans la nuit de lundi à mardi, pour un différent entre deux frères. Le plus jeune, 16 ans, menaçait son aîné de 19 ans avec un katana, un sabre de samouraï.

Les policiers des Sables-d'Olonne parlent d'une intervention "délicate". Dans la nuit de lundi à mardi, ils ont été appelés pour un différend entre deux frères de 16 et 19 ans. Le plus jeune aurait menacé le plus vieux avec un katana, un sabre de samouraï.

Coup de sang ou besoin de se défendre ?

La maman et l'aîné ont expliqué aux policiers qu'il aurait "pété un plomb sans raison apparente", avant d'aller se réfugier dans sa chambre. Il n'a pas voulu ouvrir aux enquêteurs qui ont fini par défoncer la porte. Il leur a, de son côté, assuré qu'il avait été frappé, dans son grand frère, dans son sommeil et qu'il avait sorti le sabre pour se défendre.

Les deux frères ont été placés en garde à vue.