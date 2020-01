Aux Sables-d'Olonne, un jeune loupe son car et vole une voiture pour rentrer chez lui

Les Sables-d'Olonne, France

Plus de transport ? Un jeune de La Roche-sur-Yon (Vendée) a trouvé "sa" solution pour rentrer chez lui. Après avoir loupé le dernier car ce lundi 13 janvier 2020 au soir, aux Sables-d'Olonne, il pénètre dans une maison et dérobe les clés d'une voiture avant de repartir avec. Il est interpellé deux jours plus tard dans le véhicule avec deux copains. Tous ont entre 17 et 19 ans.

La voiture volée retrouvée deux jours après

Ce sont les policiers de la BAC (Brigade Anti-Criminalité), en patrouille, qui finissent par repérer la voiture déclarée volée ce mercredi 15 janvier, à 23h30. Ils la suivent discrètement et interpellent dans le calme ses occupants. Au volant, il y a le conducteur, celui qui aurait volé les clés. Il reconnaît ne pas avoir le permis. Le passager avoue avoir sur lui des produits stupéfiants.

Tous les trois sont placés en garde à vue. C'est là que le conducteur, qui n'en est pas à son coup d'essai, raconte aux enquêteurs ses motivations. Les investigations continuent pour vérifier sa version des faits.