Aux Sables-d'Olonne, un réseau de prostitution mené par un couple du Mans vient d'être démantelé

Les Sables-d'Olonne, France

Une enquête tentaculaire a permis de démanteler un vaste réseau de prostitution mené par un couple du Mans dans de nombreuses villes de France, comme aux Sables-d'Olonne (Vendée), a annoncé la police ce jeudi 5 décembre 2019. Le binôme est soupçonné d'y avoir loué un appartement pour y envoyer deux filles, parmi les douze prostituées chinoises en situation irrégulière qu'ils ont fait travailler, afin d'avoir des rapports sexuels avec des clients, notamment l'été dernier, en fonction de la demande. Ils rentraient en contact par Internet.

La police aux frontières continue son enquête

Le couple a été interpellé chez eux au Mans ce mardi, et deux prostituées à Antibes au même moment. Les enquêteurs ont retrouvé au domicile manceau près de 3.000 euros en espèce, et une voiture d'une valeur de 13.000 euros. Ils ont reconnu, lors de leur garde à vue aux Sables-d'Olonne, avoir récolté plus de 100.000 euros servant à financer des travaux pour embellir leur pavillon, ainsi qu'à s'offrir des voyages, des vêtements et des sacs de luxe.

C'est la police aux frontières de Nantes qui est chargée de l'enquête puisqu'il s'agit de prostituées en situation irrégulière. Le couple va être poursuivi pour "proxénétisme aggravé", "traite des êtres humains", "aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée", "faux et usage de faux document" et "travail dissimulé en bande organisée".

