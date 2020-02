Aux Sables-d'Olonne, une vendeuse pourchasse un voleur qui vient de dérober des baskets

Le suspect de 41 ans a fait sonner les portiques de sécurité, avant d'être rattrapé par une employée d'une boutique de vêtements et sa responsable.

Un homme de 41 ans a été interpellé ce mardi 25 février 2020 aux Sables-d'Olonne (Vendée) grâce à l'employée et la responsable d'un magasin dans lequel le suspect s'est servi avant de prendre la fuite. Alertée par le système anti-vol qui se trouve à la sortie de la boutique, la vendeuse prend son courage à deux mains et pourchasse dans les rues le voleur, tandis que sa responsable part dans la réserve récupérer un vélo pour tenter de le rattraper.

Ils arrêtent le suspect

Les deux femmes finissent par arrêter le suspect dans sa course. Il a dans ses mains un anti-vol qu'il vient d'arracher. L'employée et la responsable du magasin découvrent à proximité une paire de baskets de marque, une sacoche et sous le pull du fuyard, une doudoune sans manche.

Interpellé par la police, le Sablais est placé en garde à vue. D'après les premiers éléments de l'enquête, il n'en serait pas à son coup d'essai car son manteau était doté d’une doublure artisanale qui permettait d'éviter de faire sonner les portiques de sécurité.