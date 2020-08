Savoie : Aux Urgences d'Albertville "on a eu cet été des journées où on a soigné autant qu'en plein hiver !"

Les touristes Français se sont rués sur les pays de Savoie la première quinzaine d'août avec des pratiques d'activités en extérieur qui se sont soldées par un grand nombre de blessés. Aux Urgences du centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers, en Savoie, on a globalement un nombre de passages de patients sur tout l'été équivalent à l'an dernier.

Foule de touristes Français

En revanche , on relève des tendances fortes, nouvelles, liées à cet été si particulier, ainsi que le constate Bertrand Alexis, le chef du service des Urgences au CHAM.

"On s'y attendait car il y avait déjà eu beaucoup de monde l'an dernier à cause des fortes chaleurs. Se rajoute la Covid et des voyages à l'étranger annulés. Du coup, on a quasiment que des touristes Français ainsi que je l'ai constaté sur nos cahiers de transmissions. D'habitude, nous avons beaucoup d'étrangers."

Albertville est aux portes de la Tarentaise, du Beaufortain et du Val d'Arly où l'on a vu cet été se développer encore un peu plus certaines pratiques estivales.

Chevilles tordues ou chutes en randonnée, atterrissages ratés en parapente, et des VTT à la mode qui se ramassent à la pelle...

Fort heureusement les amateurs vttistes sont équipés comme des Robocop : plastron, casque et donc au final, on s'en sort avec une avalanche de blessures et autres fractures, mais pas d'accidents mortels.

Un afflux de blessés parfois au niveau de février

Il y a un indicateur qui ne trompe pas. Le nombre de secours en montagne a augmenté de 15 à 20 % avec 30 sorties en hélicoptères de plus par rapport à l'été 2019.

Pour Bertrand Alexis, "on a eu quelques journées très chaudes en terme de prise en charge, qui ont ressemblé aux vacances d'hiver. On avait heureusement du renfort de personnel, mais au niveau de l'hiver bien-sûr. Il semble de plus en plus évident qu'on a deux grosses saisons en terme d'activité de secours. Pas seulement l'hiver, désormais. On est obligé de mettre des secours suffisants en face."

Un été COVID 19 intense aux urgences des pays de Savoie, avec en plus des protocoles sanitaires certes indispensables, mais qui ont compliqué le quotidien des urgentistes