Auxerre : bars et restaurants prêts pour l'extension du pass sanitaire qui entre en vigueur ce lundi 9 août

L'extension du pass sanitaire entre en application ce lundi 9 août 2021. Elle concerne notamment les bars et restaurants. Pour y consommer un repas ou une boisson il faudra montre son Q.R code. A Auxerre bars et restaurants sont prêts pour effectuer ce contrôle.

A partir de ce lundi il faut montrer patte blanche si vous voulez boire un verre ou manger un bon petit plat. L'extension du pass sanitaire entre en vigueur ce 9 août, notamment dans les restaurants et les bars. Pour rappel il faudra soit avoir un test PCR de 72 heures ( selon les précisions du Ministre de la santé Olivier Véran ce dimanche ) soit être entièrement vacciné ou bien encore avoir un certificat de guérison et d'immunité après avoir été malade du covid. Nombre de patrons de bars et restaurant s'émeuvent , estiment ne pas avoir à contrôler leurs clients, jugent la tache fastidieuse et chronophage. Ce n'est pas le cas de ceux que nous avons rencontrés à Auxerre. Pour eux c'est un mal pour un bien et ils sont déjà prêts à appliquer la mesure à table comme au comptoir.

Au restaurant : un contrôle à l'entrée ou à table

Un petit bip, votre nom, votre prénom et votre date de naissance s'affichent accompagnés d'un voyant vert ou rouge. C'est Maxime Carette, le patron du restaurant l'Accroche qui nous a fait la démonstration à l'aide de l'application dédiée au contrôle. Il a décidé d'effectuer celui-ci une fois ses clients installés à table. " Un repas ça prend deux heures, donc deux secondes sur deux heures ce n'est pas grand chose !" explique le Chef. Pour lui le pass c'est simple mais surtout c'est rassurant " les gens qui vont se retrouver au restaurant auront peut être moins la crainte que la table d'à côté puisse les contaminer". Maxime Carette tient aussi à rassurer, sur cette fameuse application il n'y a que nos noms, prénoms et dates de naissance. " j'ai moins d'informations sur vous en contrôlant le QR code qu'en prenant votre réservation ! " souligne-t-il.

Au téléphone, la patronne du Grandgousier demande à une cliente son prénom et son numéro de téléphone pour valider sa réservation. Anne Baglin est seule en salle. Son mari officie en cuisine. Elle a fait le choix de le contrôler dès l'entrée. Elle a déjà l'habitude en ce moment "c'est vrai qu'à l'entrée du restaurant en ce moment je passe un petit peu mon temps à rappeler qu'il faut scanner le QR code pour valider si il n'y a pas de cas contact ". Elle ne pense pas que le pass lui fasse perdre trop de temps. En revanche, cela vient quelque peu casser l'ambiance chaleureuse et conviviale. Elle comprend sa nécessité tout comme sa clientèle.

C'est la condition sine qua non pour continuer à travailler explique Eric Moutard, qui tient le Biarritz, place des Cordeliers. Bien sûr cela demande un peu d'adaptation " et puis, s'il faut embaucher quelqu'un pour le moment du coup de feu, entre 12 heures et 14 heures, on le fera, on peut prendre des étudiants quelques heures par jour. Ca ne fera de mal à personne ! " explique celui qui est aussi à la tête du syndicat UMIH dans l'Yonne.

Au "Pub" : une organisation revue et corrigée

L'organisation sera peut-être, probablement même, plus complexe pour les bars. Les clients étant souvent plus jeunes, donc moins vaccinés d'une part. D'autre part le flux de clients n'est pas non plus le même. Pour y faire face, au Pub, le gérant Thomas Mousset s'est réorganisé " le personne sera renforcé pour le contrôle du pass sanitaire dès l'entrée du bar " explique le gérant, qui a part ailleurs retiré sa terrasse devant l'entée de l'établissement. " Les soirs de fortes affluences comme le jeudi, vendredi, samedi, une personne sera devant, à l'entrée pour contrôler" détaille Thomas Mousset.

Ce qui inquiète surtout le gérant de ce bar auxerrois c'est la réaction de certains clients d'une part. D'autre part, alors que l'extension du pass sanitaire s'applique dès ce lundi 9 août, certains points n'étaient pas encore précisés ce dimanche soir. " On est comme le gouvernement et comme beaucoup de personnes : on ne sait pas du tout où on va ! " ironise Thomas Mousset. C'est le cas par exemple sur les masques " est-ce qu'il les faudra à l'intérieur de l'établissement ? Pour les déplacements ? ". Il craint également que ce pass sanitaire amènent d'autres mesures supplémentaires alors que les admissions en réanimation repartent à la hausse du fait du variant Delta.

Bars et restaurants ont toutefois encore quelques jours. Pendant une semaine la Préfecture devrait être souple selon Eric Moutard. Cette semaine doit permettre à chacun de se roder et trouver la meilleure organisation possible selon le chef de file de l'UMIH.