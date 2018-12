Auxerre : les horodateurs vandalisés à la silicone

Au moins 80% des horodateurs de la ville d'Auxerre ont été recouverts de silicone, les rendant inutilisables dans l'immédiat. La municipalité déplore "une mesure de rétorsion malvenue, qui va peser sur les citoyens et la collectivité".

Auxerre, France

Une sorte de colle de la famille des silicones. Sur les fentes où insérer sa monnaie, ou sa carte bancaire. Vu de loin, on dirait un vieux chewing-gum blanchâtre. Mais la substance a durci et ne s'enlève pas facilement. Impossible de payer sa place de stationnement. Ce qui questionne ces automobilistes venus se garer en centre-ville d'Auxerre. "Je préfère prendre une photo de l'horodateur avec mon smartphone, explique cette Icaunaise interloquée. On ne sait jamais, je pourrais être verbalisée !"

Au moins 50 appareils vandalisés

Sur les 74 horodateurs que compte la ville, au moins 50 appareils ont été vandalisés et rendus inutilisables dans l'immédiat. L'action s'est déroulée dans la nuit de lundi à mardi. A 16 heures, le recensement des appareils hors service était encore en cours. La question est de savoir s'ils pourront fonctionner à nouveau, et rapidement. Car le liquide a parfois pénétré à l'intérieur des horodateurs et atteint les circuits électroniques. Enlever la silicone ne suffira peut-être pas à les remettre en service.

"C'est la collectivité qui paiera le coût des réparations" - Christian Sautier, directeur de la communication à la ville d'Auxerre

"S'il faut changer les appareils, cela coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros, déplore Christian Sautier, le directeur de la communication à la ville d'Auxerre. C'est autant d'argent que l'on ne mettra pas dans d'autres actions. Il faut savoir que le stationnement ne rapporte pas d'argent à la ville, qu'il est payant pour assurer un turn-over des voitures, pour que chacun profite du centre. Cette mesure de rétorsion est malvenue, elle ne récompense pas nos efforts car nous avons remis en gratuit des zones qui étaient payantes".

Pour celles et ceux qui se garent sur une place payante, il est recommandé de laisser un petit mot derrière son pare-brise pour expliquer que l'horodateur est hors service. Dans la plupart des cas, les agents municipaux sont de toute façon dans l'incapacité de verbaliser.