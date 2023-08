Auxerre : pour échapper à un contrôle, un automobiliste saute de sa voiture en marche

C'est une scène digne d'un film d'action qui s'est produite à Auxerre mardi soir, boulevard Mangin, non loin de l'hôpital. Les agents de la brigade motocycliste de la police nationale d'Auxerre sont en train de mener un contrôle lorsqu'ils aperçoivent un automobiliste qui circule sans sa ceinture de sécurité. Ils lui demandent logiquement de s'arrêter mais celui-ci refuse et accélère.

ⓘ Publicité

Deux voitures percutées

Il prend la direction du grand parking situé en face de l'hôpital et, en désespoir de cause, se la joue "à la Belmondo" et saute du véhicule en marche. La voiture poursuit sa course sur le parking et percute deux véhicules en stationnement avant de s'immobiliser. Les policiers constatent qu'il y a un passager dans l'automobile. Il est indemne. Quand au conducteur, il s'est caché sous une voiture, mais les policiers le retrouvent rapidement et l'arrêtent.

Non respect d'un contrôle judicaire

L'homme a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, délit de fuite mais aussi défaut s'assurance et non respect d'un contrôle judicaire. C'est probablement en raison de cette dernière infraction, selon les policiers, que ce Migennois de 26 ans a réagi aussi vivement.