Auxerre : quatre mois de détention à domicile pour possession d'engins pyrotechniques

Les premières condamnations en marge des violences de ces derniers jours commencent à tomber. Ce lundi 3 juillet, un homme de 24 ans a écopé de quatre mois de détention à domicile avec bracelet électronique, pour possession d'engins pyrotechniques. 200 départs de feux pour feux d'artifices ont été retrouvés dans sa voiture samedi soir, à Auxerre. Or, ces engins étaient interdits par la préfecture pendant tout le week-end.

Engins pyrotechniques oui, émeutier non

Le procès s'est joué sur un enjeu : l'accusé avait-il ou non l'intention d'utiliser ces feux d'artifices sur les forces de l'ordre ? D'après lui, non. D'ailleurs, dans la version qu'il donne, ces engins pyrotechniques ne lui appartiennent même pas. Un inconnu rencontré à Auxerre dans la soirée de samedi lui demande seulement de les stocker dans sa voiture, ce qu'il accepte. "Je ne comptais pas les utiliser, assure-t-il, je n'ai pas réfléchi, je ne pensais pas me faire contrôler".

Une version peu convaincante pour le Parquet d'Auxerre, d'autant plus qu'il vient ce soir là sur Auxerre depuis Clamecy, pour voir des amis, selon lui.

Le Procureur de la République d'Auxerre ne semble pas convaincu par cette version des faits. Il rappelle,

le contexte de ces derniers jours dans le département : les attaques de policiers à Saint-Florentin ou de commerces à Auxerre . Côté défense, l'avocat rétorque que son client n'a pas été pris en flagrant délit, rien ne prouve donc son intention d'utiliser ces engins pyrotechniques. L'argument semble convaincre la juge puisque le jeune homme est reconnu coupable de détention d'engins explosifs, mais sans volonté de les utiliser, comme annoncé au départ.

Un passif en sa défaveur

A seulement 24 ans, le nivernais a déjà été condamné cinq fois, pour conduite sous suspension de permis, port et transport d'armes, possession de stupéfiants et violences sexuelles. Au rappelle de ces faits, le jeune homme répond qu'il s'est calmé, qu'il a maintenant un travail. Il habite à Clamecy, où il est technicien fibre optique, en CDD depuis février, bientôt en CDI. Il a aussi un enfant de trois ans qui vit la moitié du temps chez lui. Une stabilité retrouvée après une enfance difficile. A cause de problèmes avec sa mère, le jeune homme est placé en foyer entre ses 16 et 18 ans.

Il admet fumer du cannabis, quand il fait la fête, c'est-à-dire deux joints par week-end.

Pour le Procureur de la République d'Auxerre, le jeune homme a une double facette : rangé et travailleur d'un côté, délinquant de l'autre. Pourtant, le nivernais maintient : jamais il n'a voulu participer aux émeutes. "Ce n'est pas mon problème, pas mon combat. Je n'ai pas que ça à faire", ajoute-il.