Auxerre : quatrième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire et des opposants toujours plus nombreux

Les opposants au pass-sanitaire sont toujours plus nombreux dans les rues d'Auxerre. Ce samedi, la quatrième manifestation a rassemblé 900 personnes selon les policiers, entre 1200 et 1800 personnes selon les organisateurs. Malgré la décision du Conseil Constitutionnel jeudi dernier, malgré l'entrée en vigueur de l'extension du pass sanitaire lundi prochain, la mobilisation ne faiblit pas, au contraire. C'est, à minima 9 à 10 fois plus qu'il y a un mois.

Quatrième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire à Auxerre. Copier

La décision du Conseil Constitutionnelle a (re)mobilisé les opposants

Loin de décourager les opposants, la décision du Conseil Constitutionnel, et l'application de l'extension du pass dès lundi a remobilisé les manifestants et a même poussé de nouvelles personnes à rejoindre le cortège. C'est le cas d'Aurélien. Venu en jogging, baskets, il n'a pas de pancarte. Et pour cause, jusqu'à jeudi dernier il ne pensait pas manifester. La décision rendue par le Conseil Constitutionnel a été une véritable désillusion pour ce trentenaire. " Je me suis dit qu'il y avait encore un petit d'espoir que ce grand organisme là ne valide rien. Bon, malheureusement, c'est passé donc je me suis dit : là , franchement stop ! Cette fois je descends dans la rue et on fait ce qu'il faut, pacifiquement bien entendu, mais on se fait entendre" explique-t-il.

Une décision "aberrante, anticonstitutionnelle, justement !"

Il n'est pas le seul à ne pas comprendre la décision des "sages" de la rue Montpensier. Dans le cortège, un couple rentre de vacances. Jusqu'à jeudi soir, ils avaient de l'espoir. Là encore, ils ont pris une douche froide : " j'attendais une autre décision du Conseil Constitutionnel, qu'il revoit d'autres points que les deux qu'il a censuré" déplore le mari. Ce jeudi, les sages ont en effet censuré l'isolement obligatoires des malades durant dix jours. Le Conseil Constitutionnel a également censuré les dispositions prévoyant la rupture "avant son terme" d'un CDD par l'employeur faute de pass sanitaire, mais il a toutefois validé la procédure de suspension d'un contrat de travail sans rémunération pour les CDI. Une décision "aberrante, anticonstitutionnelle justement " souligne Alain et Marie, un autre couple, lui aussi descendu dans la rue pour la première fois.

Une mobilisation énorme ce samedi, colossale à la rentrée assure Pauline, organisatrice

Du côté de l'organisation Pauline se faisait moins d'illusions mais elle le reconnaît, "cela a été un coup" . " Il me restait de la confiance en ça, bien que ce soit Laurent Fabius qui dirige le Conseil Constitutionnel, mais cette confiance elle a disparu, envolée en fumée " explique celle qui fait partie des organisateurs. Ces derniers revendiquent entre 1200 et 1800 personnes. Ils expliquent avoir compté à trois points différents et avec différentes personnes. C'est une réussite et ce n'est que le début selon Pauline : " il ne faut pas oublier que l'on est en période estivale donc cette mobilisation maintenant est énorme. Mais cela veut dire qu'à la rentrée avec le problème que va poser la vaccination dans les facultés, dans les collèges, dans les lycées, la mobilisation va juste être : colossale ! "

En attendant le mois de septembre, les opposants se donnent d'ores et déjà rendez-vous samedi prochain, place de l'Arquebuse pour une nouvelle journée de manifestation.

Ce samedi à Sens a eu lieu une deuxième manifestation qui a réuni 200 personnes selon la police. Là encore, il s'agit d'un chiffre en hausse par rapport au week-end dernier.

Une première manifestation a réuni environ 150 personnes,le 17 juillet dernier.

a réuni environ 150 personnes,le 17 juillet dernier. La deuxième manifestation le 24 juillet a mobilisé 500 opposant.

le 24 juillet a mobilisé 500 opposant. Enfin samedi dernier, le 31 juillet, environ 800 personnes ont défilé à Auxerre lors d'une troisième manifestation.