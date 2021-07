Auxerre : un motard de la police nationale renversé en intervention ce vendredi

Ce vendredi 30 juillet à Auxerre, un motard de la Police Nationale a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en intervention. Les faits se sont produits dans le quartier Sainte Geneviève.

Entre 15 heures et 16 heures 30 ce vendredi la police nationale et la police municipale ont mené une action conjointe anti-rodéo à Auxerre. A l'issue de celle-ci, alors que les motards de la police nationale quittaient les lieux ils surprennent un automobiliste avec le téléphone au volant. Ils décident de l'intercepter et mettent pour cela leur sirène et leurs gyrophares. Alors qu'ils tournaient au croisement de l'avenue Weygand et du Boulevard Mangin, une autre automobiliste n'a, semble-t-il, pas vu ni entendu les policiers et a percuté l'un d'eux. Le motard a été renversé.

L'homme, souffrant de douleurs sur l'ensemble du côté gauche mais n'est que légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital d'Auxerre. Preuve de la violence du choc, la voiture de la conductrice et la moto du policiers ont dû être remorqués et étaient hors d'état de marche.