Auxerre: une affaire de proxénétisme aggravé démantelée par les gendarmes de l'Yonne

Une femme de 54 ans et un homme de 26 ans ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains . Entre juin 2018 et juin 2019, ces deux personnes auraient forcé six femmes à se prostituer à Auxerre et dans les environs.