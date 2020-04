Auxerre : une femme interpellée pour refus d'obtempérer, alcoolémie et détention de stupéfiants

Une conductrice a été placée en garde à vue samedi à Auxerre pour refus d'obtempérer, alcoolémie, détention de stupéfiants et non respect du confinement.

La police a interpellé dans la nuit de vendredi à samedi une automobiliste de 26 ans en état d'ébriété à Auxerre, avenue Jean Mermoz. Elle roulait vite et a grillé un feu rouge. Lors du contrôle, les policiers ont constaté que la conductrice était alcoolisée et en possession d'un sachet contenant des stupéfiants. Elle a été placée en garde à vue pour refus d'obtempérer, alcoolémie, détention de stupéfiants et non respect du confinement.