Vidéo - Auxey-Duresses : L'une des toutes premières familles de réfugiés ukrainiens est arrivée en Côte-d'Or

L'une des toutes premières familles de réfugiés ukrainiens est arrivée en Côte-d'Or. Kirill et sa femme Olena -tous deux âgés de 34 ans- et leurs trois enfants de 5 à 7 ans ont "débarqué" un peu en catastrophe samedi soir chez les Piguet.

"On s'était rencontré en vacances, jamais j'aurais imaginé qu'on devrait les accueillir à cause d'une guerre dans leur pays" explique Max Copier

Max et Anne-Marye Piguet, une famille de vignerons d'Auxey-Duresses, avaient sympathisés avec cette famille ukrainienne l'an passé lors d'un séjour aux Maldives. "Nous étions là-bas pour fêter nos 40 ans de mariage" se souvient Anne-Marye. "Un jour alors que je ramassais des coquillages sur la plage, Olena qui faisait la même chose que moi, est venue discuter nous avons sympathisé". Plus tard, de retour dans leur pays respectifs, les deux femmes s'échangeaient des photos des fameux coquillages déposés au fond de leurs aquarium sur Instagram.

Originaires de Kiev Kirill et Olena étaient commerçants dans leur pays. Ils ont quitté l'Ukraine mi-février pour passer des vacances en Italie où ils comptaient fêter l'anniversaire de la jeune femme. Au départ ils devaient partir en amoureux et laisser leurs enfants à l'une de leurs grands-mères à Kiev. Mais celle-ci s'est désistée au dernier moment. Heureusement pour la petite famille.

Même si le président Russe avait depuis des semaines des mots de plus en plus durs contre l'Ukraine, jamais Kirill n'aurait imaginé qu'il lance son armée à l'assaut de son pays. Depuis leur arrivée à Auxey-Duresses de nombreux voisins et amis des Piguet, bouleversés par cette incompréhensible guerre et le sort des réfugiés, ont appelé pour proposer des jouets, des vêtements à la famille.

"Ils tuent des civils, ils tuent des enfants, ils tuent gratuitement" explique Kirill à propos des Russes en Ukraine Copier

Ce mardi Anne-Marye devait accompagner Kirill et son épouse à un rendez-vous à Meursault avec la directrice de l'école. C'est là-bas que les enfants pourraient être scolarisés. Mais Kirill, qui explique que chez lui des civils se font tirer dessus, n'a qu'une envie rentrer à Kiev pour en découdre avec les Russes.

Plus de 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine

"Je veux rentrer en Ukraine pour aller faire la guerre mais ma femme ne veut pas parce que nous avons trois enfants et de toute manière c'est impossible pour l'instant car tout est bloqué". Grâce à leurs passeports Kirill et Olena peuvent rester au moins 3 mois chez les Piguet ensuite ils devraient être convoqués en préfecture pour obtenir des titres de séjour. Depuis le début de l'offensive plus de deux millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine.

Notre reporter est allé à la rencontre de la famille ukrainienne. Kirill n'a qu'une envie, "rentrer en Ukraine pour faire la guerre aux Russes". Copier

