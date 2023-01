Auxonne : un appel à témoins lancé par la gendarmerie pour retrouver un homme de 42 ans

La gendarmerie de Côte-d'Or lance un appel à témoins pour retrouver Thierry Mougel, un homme de 42 ans. Il a disparu le matin du mercredi 4 janvier alors qu'il sortait de chez sa mère, une habitante d'Auxonne.

L'homme mesure 1,75 mètres, il est de corpulence moyenne. Il est partiellement chauve et porte un bouc. Au niveau de sa tenue, il porterait un jean et un blouson noir. Si vous avez des infos qui pourraient aider les gendarmes, il faut contacter la gendarmerie au plus vite au 03 80 27 03 60.