Auzouer-en-Touraine : une fuite d'acide chlorhydrique chez Synthron

Auzouer-en-Touraine, France

L'alerte a été donnée vers 8h45, ce vendredi matin. Une fuite de produits chimiques s'est produit chez Synthron, à Auzouer-en-Touraine : de l'acide chlorhydrique gazeux a été détecté au sein de l'entreprise, informe la Préfecture d'Indre-et-Loire dans un communiqué.

Un salarié a été légèrement intoxiqué et pris en charge par les secours, mais son état n'a pas nécessité d'hospitalisation. Pendant les opérations, par mesure de sécurité, les élèves des écoles André Malraux et Nelson Mandela, à Château-Renault ont été confinés pendant près d'une heure. La fuite est désormais stoppée et le confinement a pu être levé.

Une inspection pour faire un bilan de l'incident

Au total, 24 pompiers et deux équipes du SMUR ont été mobilisés. Une cellule mobile d'intervention chimique a notamment été dépêchée sur les lieux. Ce vendredi midi, la Préfecture annonce qu'une inspection de la Dreal, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement doit avoir lieu dans l'après-midi pour réaliser un premier bilan de cet incident.

L'entreprise Synthron a été condamné à cinq reprises. La dernière fois, en 2016, l'ancien patron de l'entreprise, Robert Moor avait été condamné pour non-respect des normes environnementales et du code du travail, après plusieurs dizaines de manquements aux règles de sécurité et du travail.