Availles-sur-Seiche : un mort dans un accident de la route

Une voiture seule en cause a chuté dans un ruisseau à Availles-sur-Seiche dans la nuit de dimanche à lundi. A bord, deux hommes dont l'un est décédé sur place.

Un accident mortel a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Availles-sur-Seiche au lieu dit Le Haut Fourneau (près de la Guerche-de-Bretagne).

Une voiture seule en cause a terminé sa course dans un ruisseau vers 1h20. A l'arrivée des secours, un homme se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Âgé de 68 ans, il n'a pas pu être réanimé. Un autre homme âgé de 46 ans a été blessé et transporté au CHU de Rennes.

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.