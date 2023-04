Avalanche aux Contamines-Montjoie : la gendarmerie de Haute-Savoie lance un appel à témoins

Quatorze personnes impliquées dont quatre morts, c'est le premier bilan provisoire de l' avalanche intervenue ce matin aux Contamines-Montjoie. Une coulée de neige de 500m de large s'est déversée sur un dénivelé de 1.600 mètres sur la Combe d'Armancette.

Les secours, pilotés par le PGHM de Chamonix, continuent de s'activer sur place, mais les opérations sont particulièrement compliquées car la zone de recherches est très importante et il existe un risque de sur-avalanche.

Appel à témoins

La gendarmerie lance donc un appel à témoins pour tenter d'avancer dans les investigations. Etant donné que l'avalanche s'est produite sur un sentier de randonnée très fréquenté, les personnes ayant fréquenté les refuges alentours sont appelées à se manifester et à confirmer qu'elles sont saines et sauves. Les deux principaux refuges concernés sont les refuses des Conscrits et celui de Tré-la-tête, tous les deux situés sur la commune des Contamines-Montjoie.

La gendarmerie de Haute-Savoie reste aussi à l'écoute des témoins de l'avalanche ou de tout élément pouvant permettre de faire progresser les recherches. Les personnes concernées sont invitées à partager leur témoignage en appelant le 17.