Avalanche de Tignes : même très fréquentée, il est impossible de sécuriser la pente du Lavachet

La zone où s'est détachée l'avalanche lundi à Tignes est un secteur très prisé des pratiquants du hors-piste. Pour autant, il est impossible de la sécuriser explique le délégué général de Domaine skiable de France.

Au lendemain du décès de 4 snowborders dans une avalanche à Tignes, la station et ses vacanciers essayent de reprendre une activité normale. La zone de l'avalanche, la pente du Lavachet, est un secteur très prisé des pratiquants du hors-piste. Naturellement, au lendemain du drame, la question de la sécurisation de cette zone s'est posée. "Impossible" répond le délégué général de Domaine skiable de France (syndicat des exploitants de domaine skiable), Laurent Reynaud. "On ne connaît que deux types de zones : les pistes de ski, purgées contre le risque d'avalanche, et tout le reste." Autrement dit le hors-piste. "Nous n'avons pas vocation à sécuriser ces espaces ou alors ils redeviennent des pistes. Ce n'est pas environnementalement souhaitable, ni juridiquement possible, ni économiquement faisable. Nous n'avons pas d'objet juridique entre la piste de ski et le reste."

Les "purges", ou déclenchements d'avalanches préventifs, ne peuvent se faire que si le risque concerne directement une piste ou encore des habitations. Ce qui n'était pas le cas dans l'accident de Tignes.